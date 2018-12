Le secrétaire du comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thien Nhan, rend visite le 18 décembre à l'Église évangélique du Vietnam (Sud) à l'occasion des fêtes de Noël.



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le secrétaire du comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thien Nhan, à la tête d’une délégation de haut rang, a rendu visite le 18 décembre à l'Église évangélique du Vietnam (Sud) à l'occasion de la fête de Noël.

Nguyen Thien Nhan a envoyé ses voeux de paix, de santé et de bonheur pour cette fête et le Nouvel An 2019 à tous les dignitaires et les fidèles.

Il s’est déclaré réjoui des activités de l'Église évangélique du Vietnam (Sud) et des protestants ces derniers temps, notamment celles dans la protection de l’environnement, la lutte contre le changement climatique, l'assistance aux habitants en situation difficile dans les régions éloignées.

Il a exprimé son espoir que l'Église évangélique du Vietnam (Sud) continuerait à coopérer avec les organisations de masse de la ville dans l'organisation des activités sociales et que les protestants continuerait de contribuer au développement de la mégapole du Sud.

Le pasteur Thai Phuoc Truong, président de l'Église évangélique du Vietnam (Sud) a adressé ses remerciements aux dirigeants de Ho Chi Minh-Ville pour leurs préoccupations accordées aux protestants.

Il a affirmé continuer à encourager les protestants à faire valoir de solidarité et à contribuer davantage aux développement de la ville.

Le même jour, des dirigeants de la province d’An Giang (Sud) sont allés formuler leurs meilleurs voeux aux dignitaires et protestants de la ville de Long Xuyen et du district de Thoai Son, à l'approche de Noël et du Nouvel An 2019. -VNA