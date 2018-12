La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan (4e à partir de la gauche), et des dignitaires de l’archevêché de Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a formulé mercredi 19 décembre ses meilleurs vœux à l’archidiocèse de Ho Chi Minh-Ville, à l’occasion de la fête de Noël 2018 et du Nouvel An 2019.



A l’archevêché de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thi Kim Ngan, au nom des dirigeants du Parti, de l’Etat et du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, a adressé ses vœux à l’évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Ho Chi Minh-Ville, Do Manh Hung, ainsi qu’aux catholiques dans l’ensemble du pays.



La présidente de l’Assemblée nationale s’est déclarée réjouie des réalisations socio-économiques de Ho Chi Minh-Ville, notamment l’amélioration des conditions de vie de la population locale. La mégapole du Sud représente actuellement environ 30% du budget national. Selon elle, ces résultats sont dus aux efforts des autorités et des habitants locaux, dont les catholiques.



Soulignant que le Parti et l’Etat appréciaient les contributions des catholiques au développement national, elle a affirmé que la loi sur les croyances et les religions était une illustration du respect de la liberté de croyance et de religion des citoyens, ainsi que des efforts du Vietnam pour l’assurer. Cette loi, qui est entrée en vigueur au début 2018, favorise les activités des organisations religieuses selon leurs chartes, leurs statuts et les lois.



Nguyen Thi Kim Ngan s’est enfin déclarée convaincue que les catholiques vietnamiens continueraient à contribuer à la consolidation du grand bloc d’union nationale et au développement national.



L’évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Ho Chi Minh-Ville, Do Manh Hung, a estimé que la loi sur les croyances et les religions avait créé des conditions propices aux religieux, dont les catholiques, pour qu’ils puissent contribuer davantage au développement socio-économique national.



L’archidiocèse de Ho Chi Minh-Ville recense environ 700.000 catholiques, sans compter 300.000 fidèles venant d’autres localités. L’archidiocèse de Ho Chi Minh-Ville est la plus grande parmi les 26 archidiocèses et diocèses de l’ensemble du pays.



Le même jour, la présidente de l’Assemblée nationale a rendu visite au cardinal Pham Minh Man pour lui adresser les meilleurs vœux des dirigeants du Parti, de l’Etat et du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, à l’occasion de la fête de Noël 2018 et du Nouvel An 2019. -VNA