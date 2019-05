Des touristes visitent un vignoble dans la commune de Phuoc Thuan, district de Ninh Phuoc, province de Ninh Thuan. Photo: VNA



Ninh Thuan (VNA) – Pendant les cinq jours fériés compris entre le 27 avril et le 1er mai, la province méridionale de Ninh Thuan a accueilli environ 120.000 visiteurs vietnamiens et étrangers, soit trois fois plus que l'année dernière.

La hausse du nombre de touristes est expliquée par le fait que Ninh Thuan a organisé la Fête du vin et des raisins du 26 avril au 2 mai, avec une palette d’activités diverses et originales, a noté Nguyen Tran Vuong, responsable du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Dans le cadre de cet événement, un certain nombre d'activités festives ont été organisées, notamment la foire commerciale de Ninh Thuan, un concours pour les minorités ethniques de la province, les cérémonies d’ouverture et de clôture, des programmes artistiques, un festival de rue, ainsi que des activités sportives.

Arrivant à Ninh Thuan ces jours-là où les vignes entrent à la période des vendanges, les touristes ont eu l’occasion de visiter des vignobles, de déguster du vin, du raisin frais ou séché sur place.

Ninh Thuan est le plus grand vignoble du Vietnam avec plus de 2.500 hectares. Les vignobles se trouvent principalement dans les districts de Ninh Phuoc, Ninh Hai et la ville de Phan Rang-Thap Cham. La production moyenne annuelle est de 60.000-65.000 tonnes. -VNA