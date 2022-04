La cérémonie de signature. Photo: VNA

Ninh Thuan (VNA) - Le 7 avril, dans la ville de Phan Rang - Thap Cham, le Service de la Culture, des Sports et du Tourisme des provinces de Ninh Thuan (Centre) et de Lam Dong (Hauts Plateaux du Centre) ont signé un programme de coopération dans le développement du tourisme pour la période 2022-2025.

En conséquence, les deux parties renforceront leur coopération dans l'échange d'informations ; la promotion du tourisme ; l'organisation de programmes d'enquêtes touristiques, de conférences, de séminaires, d'événements d'échanges culturels et sportifs et la formation des ressources humaines du tourisme, contribuant à développer le tourisme de chaque province.

Le vice-président du Comité populaire provincial de Ninh Thuan, Nguyen Long Bien, s’est déclaré convaincu que ce programme de coopération créerait un effet important ; offrirait aux visiteurs de nombreux produits et services touristiques attractifs et de qualité à des prix préférentiels ; aiderait rapidement à relancer le marché touristique intérieur et international dans le temps à venir. -VNA