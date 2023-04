Photo : VNA



Ninh Thuan (VNA) - Le Festival du raisin et du vin de Ninh Thuan 2023 et la cérémonie de recevoir le Certificat de reconnaissance de l'art de la poterie Cham en tant que patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente par l'UNESCO auront lieu du 13 au 18 juin.

La cérémonie d'ouverture des événements aura lieu le soir du 16 juin et celle de clôture, le soir du 18 juin dans la ville de Phan Rang - Thap Cham, a-t-on appris d’un point presse organisé vendredi 14 avril dans la ville de Phan Rang - Thap Cham par le Comité populaire de la province de Ninh Thuan (Centre).

Selon le Comité d'organisation, le Festival du raisin et du vin Ninh Thuan est une fête traditionnelle provinciale qui a lieu tous les deux ans dans le but d'honorer les valeurs économiques que le raisin apporte à la localité. Le festival crée aussi des opportunités d'échanges entre les viticulteurs, les producteurs et les consommateurs, avec des produits transformés à partir de raisins. Il contribue aussi à promouvoir les potentiels et les forces de Ninh Thuan dans le développement de l’agriculture associée à la culture, au tourisme et à attirer les investisseurs dans et hors de la province.

Dans le cadre des deux événements, une série d'activités sont prévues, notamment la Foire de l'industrie et du commerce dans la région méridionale du Centre - Ninh Thuan 2023, le festival de la gastronomie, un atelier sur la valorisation de la vigne et du raisin, un concours de la beauté culturelle des ethnies de Ninh Thuan..., a annoncé le directeur du Service de la culture, des sports et du tourisme de Ninh Thuan, Nguyen Van Hoa. - VNA