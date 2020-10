Installation des panneaux photovoltaïques dans la centrale solaire de Phuoc Ninh à Ninh Thuân. Photo : VNA

Ninh Thuân (VNA) - Ninh Thuân doit concevoir un plan pour devenir un centre des énergies renouvelables conformément à la planification nationale de l’électricité, a-t-on appris d’un colloque tenu lundi 12 octobre dans la province méridionale du Centre.

Il s’agit d’une solution proposée par un groupe de chercheurs de l’Institut des sciences de l’énergie lors du colloque destiné à identifier les mécanismes et les politiques pour faire de Ninh Thuân un centre des énergies renouvelables du pays.



Les chercheurs ont également proposé des mécanismes liés au réseau électrique et à l’attraction des investissements dans le Centre.



Les investisseurs présents ont exhorté la province à proposer au Premier ministre et au ministère de l’Industrie et du Commerce de charger le groupe Électricité du Vietnam (EVN) d’investir dans les lignes de transport comme prévu, d’étendre les incitations par les prix de l’électricité, d’assister dans le déblaiement du site pour les projets d’énergie renouvelable et de s’intéresser à la formation des ressources humaines.



Selon le vice-président du Comité populaire provincial Pham Van Hâu, faire de Ninh Thuân un centre des énergies renouvelables nécessite un ensemble de critères qui serviraient de base à la préparation de propositions sur les mécanismes et les politiques à soumettre au Premier ministre.



Depuis 2018, Ninh Thuân a installé et mis en service 25 projets d’énergie éolienne et solaire d’une capacité combinée de 1.561 MW, contre 6.025 MW au niveau national.



Elle abrite désormais 1.607 systèmes solaires sur les toits d’une capacité totale d’environ 84.432 kWc. 37 projets d’énergie renouvelable d’une capacité cumulée de plus de 2.473 MW devraient être mis en place dans la province plus tard cette année.

Ninh Thuân a attiré jusqu’à présent 50 projets d’énergie solaire d’une capacité combinée de 3.120 MW et un investissement total de près de 76,1 billions de dôngs (3,28 milliards de dollars), ainsi que 20 projets d’énergie éolienne de 1.510 MW et 36,18 billions de dôngs.



La capacité totale de Ninh Thuân devrait atteindre 13.717 MW d’ici 2030, dont 8.442 MW d’énergie solaire, soit 42% du bilan national.



La province s’est rapidement coordonnée avec EVN et des entreprises privées pour construire et moderniser des lignes de transport qui devraient soutenir la totalité de la capacité des projets d’énergie renouvelable à la fin de cette année. – VNA