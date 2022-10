Conférence de formation aux droits humains en 2022 à Ninh Thuân, le 19 octobre. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - La conférence pour intensifier les avancées en matière de droits humains tenue mercredi 19 octobre à Ninh Thuân (Centre) revêt des significations importantes. C’est ce qu’a estimé Nguyên Van Ky, chef adjoint du Bureau permanent du Comité de pilotage gouvernemental sur les droits de l’homme.



Les droits de l’homme représentent la cristallisation de la civilisation humaine. Avec la fondation de l'Organisation des Nations unies (ONU), ils sont devenus un enjeu mondial, ayant une influence de plus en plus profonde sur la vie sociopolitique internationale et affectant directement le développement durable des pays.

Au Vietnam, le gouvernement attache toujours une attention particulière à la mise en place des politiques garantissant les droits humains. Ces derniers sont clairement mentionnés dans la Constitution de 2013, qui réserve le chapitre II aux droits de l’homme, aux droits et devoirs fondamentaux du citoyen.

Les dispositions dans la Constitution vietnamienne sont compatibles avec les deux Conventions internationales fondamentales en la matière que sont le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte I de l’ONU en 1966) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte II de l’ONU en 1966).

"Cette conférence est organisée dans l’optique de fournir des informations sur les politiques et mesures visant à promouvoir les droits humains au niveau local et provincial", a souligné Nguyên Long Biên, vice-président du Comité populaire provincial et chef du Comité de pilotage sur les droits de l'homme de la province de Ninh Thuân.

Ces dernières années, cette localité s’est particulièrement intéressée aux droits de l’homme, déployant une série de mesures actives et efficaces en la matière. Cela a contribué à améliorer les conditions de vie des ethnies minoritaires ainsi que des habitants des régions reculées et de celles en situation difficile.

Elle a aussi mis en œuvre beaucoup de projets pour aider la population, notamment les Cham, dans la production, la formation professionnelle et la réduction durable de la pauvreté.

"Ce résultat a en partie été rendu possible grâce au soutien du Parti et de l’État ainsi qu’à la détermination de toute la province", a-t-il indiqué.

Nguyên Long Biên, vice-président du Comité populaire provincial et chef du Comité de pilotage sur les droits de l'homme de la province de Ninh Thuân (Centre). Photo : CVN



Cependant, Nguyên Long Biên a pointé du doigt certaines faiblesses dans la communication sur les droits de l’homme ces derniers temps. Si bien que certaines localités négligent encore ces questions et ne sont pas claires sur les responsabilités de leurs branches et niveaux respectifs dans la sensibilisation de l'opinion. Ce sont des éléments dont des opposants ont profité pour mener des activités contre le Parti et l’État, en niant les réalisations du pays et en semant la discorde au sein des ethnies.

Ainsi, "les autorités de Ninh Thuân devraient accélérer le travail concernant les droits humains", a demandé Nguyên Van Ky, directeur adjoint du Département des affaires étrangères du ministère de la Police et chef adjoint du Bureau permanent du Comité de pilotage gouvernemental sur les droits de l’homme.

Selon lui, il faut intensifier la communication sur la ligne de conduite, la politique du Parti et la loi de l’État sur la garantie de l’exécution de ces droits, notamment dans les régions reculées et peuplées de minorités ethniques. - CVN/VNA