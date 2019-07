Le complexe paysager de Trang An est classé en juin 2014 au patrimoine culturel et naturel mondial de l'UNESCO. Photo: VNA

Ninh Binh (VNA) – Ces derniers temps, la province de Ninh Binh (Nord) a promulgué de nombreux mécanismes et politiques préférentielles pour encourager et attirer des projets d’investissements dans le secteur touristique.

En plus, Ninh Binh a signé un accord de coopération de développement touristique avec les deux autres provinces que sont Quang Ninh et Thanh Hoa dans la période 2019-2023 pour faire une connexion dans l’exploitation des patrimoines culturels et naturels mondiaux du complexe paysager de Trang An-Bai Dinh (Ninh Binh), la citadelle des Ho, la zone historique de Lam Kinh (Thanh Hoa) et la baie d'Ha Long (Quang Ninh) ; associer l’exploitation du tourisme culturel, spirituel et écologique, le tourisme de villégiature balnéaire pour créer une diversité dans les produits touristiques, rallonger la durée des séjours des visiteurs et favoriser les touristes à profiter de nombreux types de tourisme à plusieurs localités.

Liaison Quang Ninh - Ninh Binh - Thanh Hoa, des régions du patrimoine

Les provinces de Quang Ninh, Ninh Binh et Thanh Hoa ont de nombreux avantages à développer le tourisme car elles sont dotées de beaux paysages naturels et de nombreux sites de vestiges historiques et culturels.

Les provinces abritent trois sites du patrimoine mondial reconnus par l'UNESCO, à savoir la baie d'Ha Long dans la province de Quang Ninh, au nord-ouest, le complexe touristique de Trang An-Bai Dinh dans la province de Ninh Binh, au nord du pays, et la citadelle de la dynastie des Ho dans la province de Thanh Hoa, dans la partie Nord du Centre.

Les trois localités disposent de systèmes de transport reliant les routes, les voies ferrées et les voies aériennes. Les infrastructures touristiques sont relativement bonnes, tandis que des structures d'hébergement modernes et à grande échelle sont disponibles.

Avec leurs atouts et leurs marchés touristiques distincts, les provinces de Quang Ninh, Ninh Binh et Thanh Hoa offrent des conditions idéales pour nouer des liens afin de développer différents types de tourisme tels que le tourisme patrimonial, le tourisme balnéaire, le tourisme culturel, l'écotourisme, le tourisme MICE (voyage et conférences associés) et le tourisme d'aventure.

Ces localités ont une position géographique favorable pour former une région de liaison touristique - un lien important dans les programmes de tourisme nationaux.

Ces trois provinces ont optimisé des ressources naturelles et des avantages géographiques pour développer le tourisme.

Hoang Thanh Phong, directeur adjoint du Service du tourisme de la province de Ninh Binh, a suggéré d'accorder plus d'attention à la promotion du tourisme afin d'exploiter le potentiel des trois provinces.

Les autorités locales devraient aider les agences de voyage à créer des circuits de liaison, a-t-il ajouté.

Lors d'une conférence sur le tourisme à Quang Ninh, Ninh Binh et Thanh Hoa en mai dernier, les participants ont recommandé des mesures pour renforcer la coopération trilatérale en matière de tourisme.

Ils ont suggéré de créer des produits touristiques communs des trois localités et d’améliorer la qualité des ressources humaines.

Les agences de voyages jouent un rôle crucial dans la coopération trilatérale en matière de tourisme, ont déclaré les participants, ajoutant qu’il était nécessaire de définir les produits touristiques typiques de chaque localité et de créer une marque pour le tourisme des trois localités en une seule destination.

Vu Thi Thu Thuy, vice-présidente du Comité populaire de la province de Quang Ninh, a exprimé que les trois provinces abritent des patrimoines mondiaux reconnus par l'UNESCO. Cependant, faute de connexion, le développement du tourisme dans ces lieux reste encore limité.

Elle a suggéré que les entreprises de tourisme des trois provinces renforcent leur coordination pour créer des produits et des services de haute qualité.

Lors de la conférence, de hauts responsables des trois provinces et leurs Services provinciaux du tourisme, de la culture et des sports ont signé des accords sur le développement du tourisme.

Neuf entreprises de Quang Ninh, Ninh Binh et Thanh Hoa ont également conclu des accords.

La province de Ninh Binh abrite des montagnes et des rivières karstiques spectaculaires. Tam Coc est considéré comme le plus beau site avec des montagnes, des grottes et des falaises poussant le long de la douce rivière Ngo Dong.

Le complexe touristique de Trang An à Ninh Binh a été officiellement reconnu comme patrimoine à la fois culturel et naturel par l'UNESCO en 2014, en raison de ses valeurs exceptionnellement naturelles et culturelles.

Cette année, Ninh Binh projette d'accueillir plus de 7,5 millions de touristes vietnamiens et étrangers.

La province de Quang Ninh est dotée d’atouts naturels pour le tourisme maritime et insulaire. Cette localité abrite la baie d'Ha Long et la baie de Bai Tu Long, le parc national Bai Tu Long et certaines îles, dont les plus connues sont Co To et Van Don.

En particulier, la baie d'Ha Long a été reconnue à deux reprises comme site du patrimoine naturel mondial de l'UNESCO en 1994 et 2000, attirant une foule de visiteurs à Quang Ninh.

La baie s'étend sur 1 553 kilomètres carrés et comprend 1 969 îles de différentes tailles. Il présente des milliers de karsts et d'îlots calcaires de formes et de tailles variées.

Avec un littoral de 102 km, la province de Thanh Hoa possède de nombreuses plages magnifiques telles que Sam Son, Hai Tien et Hai Hoa.

C'est aussi une terre de grande histoire et culture. La citadelle de la dynastie des Ho dans la province a été reconnue comme site du patrimoine culturel mondial en 2013. -VNA