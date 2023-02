Photo: Vietnamnet

Hanoi (VNA) - Ninh Binh est le seul représentant du Vietnam dans le top 10 mondial des destinations les plus conviviales.

Booking, une application de réservation présente dans 228 pays et territoires, a annoncé les Traveler Review Awards 2023. Il s'agit d'un événement annuel, organisé depuis 2013, pour honorer des destinations et des établissements d'hébergement de part le monde.



Dans la catégorie des 10 destinations les plus conviviales au monde, Ninh Binh est le seul représentant du Vietnam, classé 7e.



Les choix se sont basés sur près de 240 millions de commentaires et d'avis de visiteurs et d'experts. Selon l'annonce de Booking, seules les personnes ayant visité la destination, séjourné dans l'établissement et utilisé ses services peuvent laisser un avis. Aucun commentaire ne peut être modifié de quelque manière que ce soit. Les votes s'ouvrent le 1er décembre et se clôturent le 30 novembre de l'année suivante.



Les critères de vote sont basés sur la qualité des services, l'hospitalité..., les destinations devant être des lieux où vivre des expériences mémorables.-CPV/VNA