Ninh Binh (VNA) – Ninh Binh, destination touristique du Nord et hôte de l’Année nationale du tourisme 2021, a publié ses plans pour ce programme annuel, qui comprend une myriade d’événements touristiques, culturels et sportifs.

Le complexe paysager de Trang An à Ninh Binh. Photo: trangandanhthang.vn

La cérémonie d’ouverture, sur le thème “Hoa Lu - Ancienne capitale millénaire”, aura lieu le 20 avril sur le site culturel et historique local de l’ancienne citadelle de Hoa Lu.

Les événements clés qui auront lieu tout au long de l’année comprennent des festivals à la pagode Bai Dinh, l’ancienne citadelle Hoa Lu et le complexe paysager de Trang An, une semaine du tourisme Tam Coc - Trang An et une exposition de photos et d’art sur Ninh Binh.

La province accueillera également les championnats de karaté d’Asie du Sud-Est et sera l’un principaux sites de compétition des 31e Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) plus tard dans l’année.

En réponse à l’Année nationale du tourisme, 27 villes et provinces du pays, dont Hanoi, Hai Phong, Da Nang, Ho Chi Minh-Ville et Lam Dong, organiseront également une gamme d’activités attrayantes.

Situées à environ 90 km au sud de Hanoi, les nombreuses destinations célèbres de Ninh Binh comprennent le complexe paysager de Trang An - site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO; Tam Coc, surnommée “Baie d’Halong terrestre”; le parc national de Cuc Phuong; la Réserve naturelle de Van Long et la cathédrale de pierre de Phat Diem.

La province a été choisie comme hôte pour cette année, après que ses activités prévues en tant qu’hôte en 2020 aient été annulées en raison du Covid-19.

Il vise 7 millions de touristes en 2021, après en avoir comptabilisé seulement 2,8 millions l’an dernier, soit 37% du chiffre de 2019, ce en raison de la crise sanitaire. – CPV/VNA