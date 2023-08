Ninh Binh (VNA) - Le développement de l'économie verte est l'une des principales orientations sur lesquelles la province de Ninh Binh (Nord) s'est concentrée ces dernières années. La culture est considérée comme une ressource importante dans cette démarche.

La beauté de Tam Côc - Bich Dông séduit les touristes, mais aussi les photographes. Photo : VNA/CVN

Ninh Binh est devenue une destination incontournable pour les touristes nationaux et étrangers grâce à une approche touristique méthodique et une stratégie transparente axée sur le développement du tourisme vert et du tourisme communautaire.



Au fil des années, la province de Ninh Binh s'est engagée à préserver et à promouvoir ses valeurs historiques et culturelles tout en favorisant le développement durable. De nombreuses résolutions, décisions et programmes de développement touristique ont été publiés, notamment la résolution du XXIIe Congrès provincial du Parti (mandat 2020-2025), qui identifie l'investissement dans les infrastructures pour développer le tourisme en tant que secteur économique prioritaire. La réorientation de l'industrie minière des matériaux de construction vers le développement du tourisme permet de créer un modèle de croissance "vert".



Ninh Binh s'est également attachée à préserver les paysages naturels et les vestiges historiques, en excluant l'extraction de calcaire et l’exploitation des forêts des montagnes rocheuses. Cette approche a permis à la province d'attirer de plus en plus d'investisseurs pour développer des zones touristiques et des attractions dans des destinations "sûres, conviviales et attrayantes", telles que la zone d'écotourisme de Tràng An, la zone d'écotourisme Thai Tam Côc - Bich Dông, la réserve naturelle des zones humides de Van Long, le parc national de Cuc Phuong, le parc ornithologique de Thung Nham et la pagode Bai Dinh.



Bùi Van Manh, directeur du Service du tourisme de Ninh Binh, a souligné que la localité considère toujours les valeurs culturelles comme une ressource importante pour le développement du tourisme. Le tourisme vert, durable et communautaire vise à respecter les valeurs naturelles, historiques et culturelles de la région. Grâce à cette approche, Ninh Binh est régulièrement élue comme une destination touristique attrayante par les sites de voyages internationaux. Récemment, le magazine américain Forbes l'a même classée parmi les 32 meilleures destinations touristiques de l'année 2023.

Papillons au Parc national de Cuc Phuong. Photo : CTV/CVN

La stratégie globale de Ninh Binh est de développer le tourisme vert et durable, en impliquant les personnes, les entreprises et l'État. Pour aller dans cette direction, Ninh Binh met en avant la communication pour sensibiliser la population et les entreprises à la préservation et à la protection de l'environnement.



Au cours des six premiers mois de 2023, Ninh Binh a accueilli plus de 4,5 millions de visiteurs, soit 2,5 fois plus qu'à la même période en 2022, atteignant 84% de son objectif pour cette année. Parmi eux, on compte 4,3 millions de touristes nationaux et 220.000 visiteurs internationaux. Les recettes du tourisme ont été estimées à 3.750 milliards de dôngs, soit 2,87 fois plus qu'à la même période en 2022. -CVN/VNA