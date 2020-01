Balade en barque au sein de Tràng An. Photo : VOV5

Hanoï (VNA) - Située à quelque 90 kilomètres de Hanoï, la province septentrionale de Ninh Binh révèle un paysage d’une incroyable beauté, ainsi qu’un patrimoine historique et culturel impressionnant. Cette année, elle accueille l’Année nationale du Tourisme sur le thème «Hoa Lu - la vieille capitale millénaire».



Ninh Binh est le berceau des civilisations Tràng An, Hoa Binh et Da But et regorge de chefs-d’œuvre architecturaux remarquables: temples, pagodes, maisons communales, églises.



De 968 à 1010, Hoa Lu fût la capitale de trois dynasties féodales consécutives: Dinh, Lê antérieure et Ly postérieure. Inscrite sur la liste des vestiges nationaux spéciaux, Hoa Lu propose aux visiteurs 47 sites incontournables dont le temple dédié au roi Dinh Tiên Hoàng et sa tombe, le temple et la tombe du roi Lê Dai Hành, la stèle en hommage du roi Ly Thai Tô, la caverne de Hoa Lu, la montagne de Ma Yên, la rivière de Sào Khê ou encore le mont Non Nuoc.

Une pagode à Tràng An. Photo : VOV5



La province abrite également quelque vestiges architecturaux uniques comme la colonne de sutras de la pagode de Nhât Tru et les lits royaux en pierre du temple du roi Dinh Tiên Hoàng.



«Ninh Binh compte 1499 vestiges historiques et culturels et propose aux visiteurs quelque 260 festivités. La vieille capitale de Hoa Lu et le patrimoine culturel et naturel mondial de Tràng An sont les destinations les plus prisées. Dans le cadre de l’Année nationale du Tourisme 2020, nous proposerons aux touristes de très nombreuses activités culturelles comme les fêtes de Hoa Lu, de Tràng An, de la pagode de Bai Dinh ou bien du temple de Thai Vi. Nous envisageons également de reconstituer certaines fêtes traditionnelles afin de valoriser l’identité de notre province», indique Bùi Van Manh, chef adjoint du service du Tourisme provincial.



La fête de Hoa Lu, classée sur la liste des 300 patrimoines immatériels de Ninh Binh et au patrimoine immatériel national, accueille chaque année plusieurs millions de touristes vietnamiens et étrangers.



«Les paysages de Tràng An sont de toute beauté. La faune et la flore sont riches. J'ai visité l'ancienne capitale de Hoa Lu. La pagode de Bai Dinh est énorme avec une statue du Bouddha Shakyamuni en cuivre gigantesque et une rangée des arhats très impressionnante. La cathédrale de Phat Diêm, le parc national de Cuc Phuong, la réserve naturelle submergée de Vân Long, le site écologique et le jardin des oiseaux de Thung Nham sont des sites à ne surtout pas manquer», dit Nguyên Thi Hông Hanh, une touriste de Hanoï.