Des voitures électriques de VinFast sont vendues aux États-Unis depuis mars 2023. Photo: VinFast

Hanoï (VNA) - La NHK, télévision publique japonaise, a récemment publié un reportage sur les pays d'Asie du Sud-Est comme le Vietnam et le Laos, qui sont en cours de "prendre des raccourcis" dans la tendance à passer aux véhicules électriques.

La tendance mondiale à passer aux véhicules électriques commence à s'étendre aux pays d'Asie du Sud-Est, notamment au Laos et au Vietnam, a commenté NHK.

La progression rapide des pays émergents par rapport aux pays développés dans certaines technologies est connue sous le nom de "prendre des raccourcis". En Asie du Sud-Est, ce phénomène se produit dans le secteur des véhicules électriques et est sur le point de changer radicalement le visage de l'industrie.

Le Laos est un pays en développement d'Asie du Sud-Est, classé 8ème de l'ASEAN en termes de PIB par habitant. De nombreux modèles de voitures électriques du monde entier étaient présents lors d'un événement de vente de voitures tenu récemment dans la capitale Vientiane. D'ici 2030, le gouvernement lao prévoit de produire 30 % des véhicules du pays sous forme de véhicules électriques.

Pendant ce temps, au Vietnam, une usine automobile du Nord produit les premières voitures électriques "made in Vietnam".

Les voitures sont produites par le constructeur VinFast. Il s'agit d'une jeune entreprise fondée par la plus grande société du Vietnam. Et depuis 2022, cette entreprise est complètement passée à la production de véhicules électriques, a informé la NHK.

Alors que le Vietnam vise à développer des produits industriels à haute valeur ajoutée et à fabriquer des produits finis, le boom du véhicule électrique l’a alimenté. Étant donné que les véhicules électriques comportent moins de pièces que les véhicules à essence, il est plus facile pour les nouvelles entreprises d'entrer sur le marché.

"En Asie du Sud-Est, nous sommes le premier constructeur à produire des véhicules électriques. Nous sommes impatients de contribuer au développement de l'économie vietnamienne et de renforcer la position du Vietnam dans le monde", a déclaré le directeur général adjoint du constructeur automobile Vinfast.

Ce fabricant a commencé ses ventes aux États-Unis en mars 2023 et a reçu plus de 60.000 commandes dans ce marché et à l'étranger. Ils prévoient d'embaucher des ingénieurs étrangers et de continuer à développer leurs activités à l'avenir.-CPV/VNA