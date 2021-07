Nguyên Viêt Trung. Photo: VOV

Hanoï (VNA) - 41 ans après Dang Thai Son, Nguyên Viêt Trung est le deuxième Vietnamien à devenir finaliste du Concours international de piano Frédéric Chopin.

Après deux reports dus à la pandémie de Covid-19, la 18e édition du prestigieux concours est organisée à Varsovie, en Pologne. Nguyên Viêt Trung a été sélectionné pour la finale prévue du 18 au 20 octobre prochain.

En 1980, Dang Thai Son a été le premier Asiatique à remporter ce concours.

Né à Hanoï en 1996, Nguyên Viêt Trung, surnommé «le garçon d’or» et «le petit surdoué», participe à de nombreux concours nationaux et internationaux depuis qu’il a 8 ans. Il est récipiendaire de nombreux prix prestigieux, dont le premier prix d’Emmy Alberg en 2015, le deuxième prix (sans premier prix) de Zyrardow en 2006, le premier prix et le Golden Note pour le meilleur interprète de Mozart lors du Festival international de Glubczyce en 2007, le deuxième prix du Concours international de Chopin réservé aux jeunes talents 2010, le deuxième prix du Concours Rotaract-Rotary 2013, le Grand prix national de Cracow en 2014, etc. -VOV/VNA