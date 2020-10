Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Bureau politique a nommé Nguyên Van Nên, secrétaire et président du bureau du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), pour rejoindre le Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville et son Comité permanent au cours du mandat 2020-2025.

La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân remet la décision du Bureau politique à Nguyên Van Nên, secrétaire du Comité central (CC) du Parti, et président du Bureau du CC du Parti. Photo: VNA



La décision a été annoncée lors d'une conférence le 11 octobre.

En vertu de cette décision, le Bureau politique l'a également nommé au candidat de poste de secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville pour le mandat 2020-2025. Nguyên Van Nên cesse ses fonctions de président du bureau du Comité central du Parti pour prendre le nouveau poste.

Dans son discours à la cérémonie pour annoncer cette décision, la présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Kim Ngân, a déclaré que l'attribution d'une position de leader clé dans une organisation du Parti aussi grande et importante comme Ho Chi Minh-Ville avant le Congrès du Parti de la ville avait été examinée de manière approfondie, afin de répondre aux exigences de la ville dans la nouvelle période et d'assurer l'héritage et le développement du contingent de cadres du Parti.

Elle s’est déclarée convaincue que Nguyên Van Nên continuerait d'hériter des réalisations et des expériences des générations précédentes pour diriger la ville à mettre en œuvre avec succès la résolution du 11e Congrès du mandat 2020-2025, contribuant à la réalisation réussie de la Résolution du 13e Congrès national du Parti prochain.

Nguyên Thi Kim Ngân, membre du Bureau politique et présidente de l'Assemblée nationale, a noté que Nguyên Van Nên avait reçu une formation appropriée et occupé de nombreux postes de la base au niveau central.

Né en 1957 à la province de Tây Ninh (Sud), Nguyên Van Nên était secrétaire du Comité du Parti de la province de Tây Ninh de septembre 2010 à juillet 2011. Il a ensuite été membre du CC du PCV, puis vice-président permanent du comité de pilotage du Tây Nguyên (Hauts Plateaux du Centre). Il a été élu membre du CC du PCV et vice-président de la Commission centrale de propagande et d’éducation du PCV en mars 2013. Il a également assumé au poste de président du Bureau du gouvernement le 14 novembre 2013. Lors du 12e Congrès national du PCV en janvier 2016, il a été réélu au CC du Parti. Lors du 1er Plénum du CC du Parti, il a été élu comme secrétaire du CC du Parti. -VNA