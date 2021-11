Mme Nguyen Thi Thanh a été élue présidente de l'Association d'amitié Vietnam – Cambodge. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le 5e Congrès national de l'Association d'amitié Vietnam-Cambodge relevant de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam (mandat 2021 – 2026) s’est tenu vendredi 26 novembre à Hanoï sous forme directe et en ligne.

L’événement a honoré de la présence de la secrétaire du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) et cheffe de la Commission centrale de mobilisation de masse du Parti Bui Thi Minh Hoai et la cheffe adjointe de la Commission centrale d’organisation du Parti Nguyen Thi Thanh.

Du côté cambodgien, y ont participé Mme Kiti Songha Bondith Men Sam An, cheffe du la Commission de mobilisation de masse du Parti du peuple cambodgien, également vice-Premier ministre du Cambodge et présidente de l’Association d’amitié Cambodge - Vietnam.

Le 5e Congrès national de l'Association d'amitié Vietnam-Cambodge a élu un comité exécutif composé de 140 membres. Mme Nguyen Thi Thanh, cheffe de la délégation de l'Assemblée nationale du Vietnam et cheffe adjointe de la Commission centrale d’organisation du Parti a été élue au poste de présidente de l'Association d'amitié Vietnam-Cambodge pour le mandat 2021-2026.

Mme Kiti Songha Bondith Men Sam An a suggéré que les associations d'amitié Vietnam-Cambodge et Cambodge-Vietnam renforcent les activités de coopération et d'échange…, contribuant à renforcer la solidarité, l'amitié et la coopération dans divers domaines, notamment la protection de l'ordre et de la sécurité aux frontières.

A cette occasion, l'Association d'amitié Vietnam - Cambodge a eu l'honneur de recevoir l’Ordre du travail de deuxième classe du président de l’Etat, et ses 18 membres ont reçu la Médaille d'amitié du gouvernement royal du Cambodge. -VNA