Hanoi (VNA) – Nguyên Thi Oanh a remporté l’or au 1.500 m dames des Championnats d’Asie d’athlétisme en salle 2023, tenus du 10 au 12 février au Kazakhstan. Le Vietnam a fini 8e au classement final par nations.

Nguyên Thi Oanh en tête du 1.500 m des Championnats d’Asie d’athlétisme en salle 2023. Photo : CTV/CVN

Avec un temps de 4 minutes 15 secondes 55, Nguyên Thi Oanh a surpassé plusieurs adversaires redoutables venues du Japon, du Koweït et du pays hôte.

Il s’agit de la troisième médaille d’or remportée par le Vietnam dans l’histoire de ces championnats, la première et la deuxième décrochées respectivement par Truong Thanh Hang au 800 m dames en 2010 et Bùi Thi Thu Thao au saut en longueur dames en 2018.

Nguyên Thi Oanh a pris le départ sur la piste numéro 8, en compétition avec sept autres athlètes venues notamment du Kazakhstan, du Japon, du Koweït et du Kirghizistan.

Bien qu’elle soit la plus petite athlète en compétition (1,52 m) sur cette distance, sa foulée est extrêmement élégante et dynamique, ce qui lui a permis de se maintenir dans le centre du classement. Cette stratégie a permis à la coureuse de demi-fond née en 1995 d’économiser son énergie.

Un espoir des SEA Games 32

Alors qu’il ne restait que deux tours, Nguyên Thi Oanh a pris la tête de la course. Elle a dépassé deux concurrentes du Japon et du Kazakhstan pour franchir la ligne d’arrivée à la première place avec un temps de 4 minutes 15 secondes 55 et remporter la médaille d’or continentale. La Japonaise Yume Goto (4 minutes 19 secondes 29) et la Kazakhe Akbayyan Nurnamet (4 minutes 21 secondes 31) ont fini aux deuxième et troisième places.

Il s’agit de la première médaille d’or de Nguyên Thi Oanh aux Championnats asiatiques d’athlétisme en salle après avoir remporté deux médailles de bronze. Il s’agit également d’une réalisation significative pour elle et pour l’athlétisme vietnamien. Cette médaille d’or revêt une signification très importante pour sa préparation aux 32es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 32) qui auront lieu l’été prochain au Cambodge. Lors des deux derniers SEA Games, Oanh avait empoché six médailles d’or individuelles pour l’athlétisme vietnamien. Elle avait également été considérée comme la meilleure athlète vietnamienne de 2022. Les SEA Games 32 offriront à la championne l’opportunité de prouver de nouveau sa valeur au sein de la plus grande compétition de la région.

Les Championnats d’Asie d’athlétisme en salle 2023 ont rassemblé plus de 500 athlètes de 31 pays asiatiques, en compétition dans 26 épreuves. L’équipe vietnamienne était composée de quatre athlètes : Nguyên Thi Oanh, Nguyên Thi Huyên, Luong Duc Phuoc et Nguyên Trung Cuong. Nguyên Thi Huyên a décroché l’argent au 400 m dames. Elle a terminé deuxième avec un chrono de 54 secondes 67, soit 0,6 seconde de plus que son adversaire kazakhe.

À l’issue de ce rendez-vous sportif régional, la première place est revenue à l’équipe japonaise avec six médailles d’or, cinq d’argent et quatre de bronze. Celle du Kazakhstan, pays d’accueil, s’est classée deuxième (six d’or, trois d’argent et trois de bronze).

En Asie du Sud-Est, l’équipe vietnamienne reste toujours la meilleure, suivie de l’Indonésie (trois de bronze), des Philippines et de la Thaïlande (une de bronze). – CVN/VNA