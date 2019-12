La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan et Le président du Comité pour la solidarité des catholiques vietnamiens Tran Xuan Manh (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) - La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a reconnu les contributions du Comité pour la solidarité des catholiques vietnamiens au développement national.

En visitant le bureau central du comité à Hanoi le 19 décembre pour formuler les vœux de Noël, Nguyen Thi Kim Ngan a souligné que le comité avait toujours suivi la direction établie par le Conseil épiscopal catholique du Vietnam «Vivre l'Évangile au sein de la nation afin de servir le bonheur des compatriotes » et l'enseignement du Pape selon lequel« être un bon chrétien, c'est être un bon citoyen ».

Le comité a encouragé les catholiques à bien appliquer les politiques du Parti et la loi de l'État, à participer activement à la campagne d'émulation patriotique et à s'engager dans le développement économique et la réduction de la pauvreté, la protection de l'environnement et l'adaptation au changement climatique, a déclaré la présidente Nguyen Thi Kim Ngan.



Elle a saisi l’occasion pour réitérer la politique constante du Parti et de l’État de respecter et de garantir le droit à la liberté de religion et de croyance de tous, et de faciliter les activités religieuses conformément à la Constitution et aux lois.

La présidente de l’AN a demandé au Comité pour la solidarité des catholiques vietnamiens de poursuivre la réforme de ses méthodes de travail et de mieux jouer son rôle de pont reliant le Parti et l'administration aux dignitaires et fidèles catholiques.

Elle a appelé tous les catholiques à maintenir l'esprit de solidarité et à se joindre à la nation pour œuvrer à la construction d'un Vietnam prospère et civilisé.

Le président du Comité pour la solidarité des catholiques vietnamiens Tran Xuan Manh a remercié le Parti et l'État d'avoir soutenu le comité dans l'accomplissement de ses tâches. Il a affirmé que le comité continuera d'encourager les catholiques à suivre l'enseignement du Pape pour être de bons citoyens. -VNA

Nguyễn Thị Hồng Minh source