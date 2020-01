Le secrétaire général du PCV et président vietnamien, Nguyen Phu Trong, lors de la rencontre. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – A l’occasion du Nouvel An lunaire 2020 et du 90e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (PCV), le secrétaire général du PCV et président vietnamien, Nguyen Phu Trong, a présidé le 22 janvier à Hanoï une rencontre avec d’anciens révolutionnaires, d’anciens dirigeants du Parti, de l’Etat et du Front de la Patrie du Vietnam, des habitants et soldats, ainsi que des Vietnamiens résidant à l’étranger…

Au nom des dirigeants du Parti et de l’Etat, Nguyen Phu Trong leur a adressé ses meilleurs vœux de Nouvel An lunaire. A cette occasion, il a passé en revue les réalisations socio-économiques du Vietnam en 2019, dont une croissance économique de plus de 7%, un PIB d’environ 266 milliards de dollars, un revenu par habitant de 2.800 dollars. Il a souligné que 2019 était la 2e année consécutive où tous les 12 objectifs fixés par l’Assemblée nationale avaient été atteints.

Le secrétaire général du PCV et président vietnamien a affirmé les significations particulièrement importantes de 2020, année où seront organisés les congrès des organisations du Parti de tous niveaux, les célébrations du 90e anniversaire de la fondation du PCV, du 75e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre) et du 130e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh. En outre, cette année, le Vietnam assume la présidence tournante de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et le poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021.

Nguyen Phu Trong a appelé le PCV, les habitants et les militaires dans leur ensemble à poursuivre leurs efforts pour surmonter les difficultés et les défis, exploiter au mieux les potentiels et les avantages, améliorer les forces intrinsèques et l’autonomie de l’économie nationale, promouvoir une croissance rapide et durable, renforcer la gestion des ressources naturelles et la résilience aux changements climatiques, accélérer le développement socio-culturel…

Il a également insisté sur la nécessité de continuer à consolider et renforcer la défense et la sécurité nationale, de persévérer dans la défense de l’indépendance, de la souveraineté, de l’unité et de l’intégrité territoriale de la Patrie, de garantir la stabilité politique et l’ordre social, d’améliorer l’efficacité des activités diplomatiques et l’intégration internationale.

Le dirigeant a en outre souligné l’importance du fait que le Vietnam assume bien la présidence tournante de l’ASEAN en 2020 et le poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2020-2021, afin de promouvoir l’image d’un « Vietnam : partenaire fiable pour la paix durable ».

S’agissant de l’édification du Parti, Nguyen Phu Trong a appelé à lutter fermement contre les phénomènes négatifs, à œuvrer pour une administration publique transparente, puissante et performante, ainsi qu’à assurer le succès des congrès des organisations du Parti de tous niveaux en 2020. -VNA