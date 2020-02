Hanoï VNA) - Née sous le signe du Rat, en 1972, Nguyên Bach Diêp est Pdg de la Compagnie par actions de vente au détail de produits numériques FPT (FPT Retail). Sous sa direction, celle-ci est devenue un des leaders nationaux.



Nguyên Bach Diêp a rejoint le groupe FPT en 1995. Cette "femme de fer" a occupé des postes de direction dans de nombreuses entreprises telles que FPT Information System (FIS), Société de financement et de promotion de la technologie FPT (FMB) et FPT Telecom (Ftelecom). Avant d’être nommée Pdg de FPT Retail, Bach Diêp était sa directrice générale adjointe ainsi que membre du conseil d’administration. En 2010, elle a également participé au projet de coentreprise de vente au détail avec Alpha Mart, le deuxième plus grand détaillant en Indonésie.



Calme et dynamique, Mme Diêp a largement contribué au développement de FPT Retail depuis 2011. De 17 magasins à ses débuts à plus de 500 dans l’ensemble du pays à l’heure actuelle, FPT Retail est devenu le deuxième détaillant en termes de vente au détail de produits numériques au Vietnam après Thê Gioi Di Dông. FPT Retail comprend désormais deux marques : FPT Shop et F.Studio by FPT - concessionnaire d’Apple.



Arrivant sur le marché vietnamien un peu plus tard que ses concurrents principaux, FPT Shop a dû faire face à une "pression énorme". Néanmoins, sous la direction de Mme Diêp, la chaîne a connu des résultats plus qu’encourageants. Les ventes moyennes par magasin ont atteint 2,4 milliards de dôngs/mois. La femme d’affaires a raconté ses débuts en tant que directrice de FPT Retail, tout comme la phase de démarrage. "Devant nous se trouvaient de nombreux géants dont Thê Gioi Di Dông et Viên Thông A qui étaient déjà présents sur le marché domestique bien des années avant que je ne commence", se souvient-elle.



Dans un premier temps, son entreprises se concentre sur le développement d’envergure visant à créer des avantages concurrentiels. Après avoir constaté que l’emplacement était une condition sine qua non au succès de toute boutique de vente au détail, la Pdg, accompagnée d’un autre responsable de FPT Retail, a dû faire de nombreux déplacements dans le pays afin de trouver l’emplacement idéal. "En une semaine, nous avons voyagé en long, en large et en travers des 13 ville et provinces du delta du Mékong", explique-t-elle.



Rôle crucial



D’après Nguyên Bach Diêp, le personnel constitue également une question capitale dans la mise en place de toute entreprise, particulièrement pendant les deux premières années. En avril 2018, 40 millions d’actions FRT de FPT Retail sont officiellement entrées en cotation à la Bourse de Hô Chi Minh-Ville. D’une valeur unitaire de 150.000 dôngs, ces actions ont séduit de nombreux investisseurs. La valeur de capitalisation boursière de FPT Retail atteint désormais 6.000 milliards de dôngs.



Selon sa directrice générale, une fois que le marché des smartphones s’est stabilisé et que la compagnie a su atteindre la 2e place en termes de distribution de vente numérique après Thê Gioi Di Dông, son entreprise a décidé, en septembre 2018, de fonder la Compagnie par actions de produits pharmaceutiques Long Châu (FPT Pharma), après acquisition de la chaîne de pharmacies Long Châu. Son fonds statutaire est estimé à 100 milliards de dôngs, dont FPT Retail a contribué à hauteur de 75 milliards.



Nguyên Bach Diêp représente, à elle seule, la totalité du capital versé de FPT Retail à FPT Pharma et est également la représentante légale de la société. FPT Pharma dispose d’une cinquantaine de magasins éparpillés dans plusieurs villes et provinces méridionales comme Hô Chi Minh-Ville, Dông Nai, Binh Duong, Tiên Giang, Long An et Tây Ninh, entre autres. Selon les prévisions, d’ici 2022, FPT Pharma pourrait même totaliser 400 boutiques dans l’ensemble du pays. Son chiffre d’affaires devrait atteindre 1.900 milliards de dôngs en 2020 et 4.400 milliards en 2021.



FPT Retail espère que dans les trois ou quatre ans à venir, l’entreprise occupera 30% des parts de marché des produits pharmaceutiques utilisés dans les pharmacies. En outre, FPT Pharma dervait contribuer pour 40% au chiffre d’affaires de FPT Retail. Fidèle depuis 25 ans au service de FPT Retail, Mme Diêp a remporté plusieurs prix étatiques remarquables, notamment le prestigieux Ordre du Travail de première classe en 2008.



Une des femmes les plus influentes du Vietnam

Dans son édition parue en mars 2019, Forbes Vietnam a publié la liste des 50 femmes les plus influentes du pays, où figure Nguyên Bach Diêp. Selon ce magazine, la directrice générale de FPT Retail a joué un rôle crucial dans la construction, le développement et le succès que la compagnie connaît actuellement. -CVN/VNA