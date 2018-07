Le site touristique de Con Cuong à Nghe An. Photo: VNA



Nghe An (VNA) – La province de Nghe An (Centre) s'est fixée comme objectif d'accueillir en 2020 de 5-5,5 millions de touristes et à atteindre une hausse annuelle de 17-18% concernant les recettes touristiques.

Alors, la province intensifie ses programmes de promotion du tourisme. Dans le détail, elle va organiser de trois à cinq foires touristiques par an sur les marchés traditionnels comme la Thaïlande, le Laos, le Japon, la Chine, la République de Corée, Singapour, la Malaisie, l’Inde… Chaque année, une ou deux délégations étrangères viennent dans la province pour examiner et puis écrire des articles à propos du tourisme local.

En outre, la province encourage la participation des organisations et des individus aux programmes de publicité et de promotion touristiques. Elle étudie minutieusement les besoins des touristes pour offrir des produits satisfaisants.

En outre, la province s’intéresse à la formation du personnel, à l’application des technologies dans la promotion du tourisme et à la recherche de nouveaux marchés touristiques en plus des marchés traditionnels.

Pour les six premiers mois de l'année, Nghe An a accueilli 3,5 millions de touristes, dont 70.800 étrangers. -VNA