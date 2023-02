Nghê An (VNA) – La province de Nghê An (Centre) a demandé aux autorités locales de contrôler et de surveiller régulièrement les résultats de la mise en œuvre de la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) sur son territoire.

Des bateaux de pêche dans la province de Nghê An. Photo : VNA

La fin de la pêche INN, un objectif assigné par le Premier ministre Pham Minh Chinh aux 28 provinces et villes côtières, dont Nghê An, est la clé de la levée du carton jaune imposé par la Commission européenne (CE) à l’importation de produits aquatiques vietnamiens.Nghê An a demandé au Département de l’agriculture et du développement rural d’organiser une permanence 24 heures sur 24 pour opérer et exploiter le système de contrôle et de surveillance des navires de pêche opérant en mer, de travailler avec les gardes-frontières et les comités populaires des districts et cités municipales côtières pour traiter les navires trangressant la surveillance de croisière.Le commandement provincial des gardes-frontières a ordonné à ses unités de se coordonner avec les groupes de travail intersectoriels, les ports de pêche pour inspecter et contrôler les navires de pêche, au départ et au retour. Les navires de pêche ne seront pas autorisés à quitter le port tant qu’ils ne rempliront pas les conditions prescrites.En outre, le Département provincial de la sécurité publique a donné instruction à ses unités et aux localités de renforcer la connaissance de la situation, d’enquêter, de découvrir rapidement et de traiter rigoureusement les groupements et les particuliers qui agissent comme intermédiaires des chalutiers pêchant illégalement dans les eaux étrangères.Les Départements de l’agriculture et du développement rural, des finances, de la justice, et du travail, des invalides et des affaires de la province de Nghê An ont convenu lors de leur réunion, le 13 octobre 2022, d’accorder une aide financière aux navires de pêche éligibles.Ils ont ainsi décidé de fournir à 328 navires une aide financière à hauteur de 50% du prix d’un équipement de surveillance de croisière, mais ne dépassant pas les 8.750.000 dôngs, pour remplacer le système de navigation par satellite Movimar, et à 1.140 navires une aide à hauteur de 70% des frais d’abonnement mais ne dépasant pas les 250.000 dôngs par navire et par mois sur la période 2023-2025. – VNA