Le secrétaire général de l' Assemblée nationale vietnamienne, Nguyen Hanh Phuc. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Bureau de l’Assemblée nationale (AN) vietnamienne travaille avec les organes compétents sur le cas de neuf Vietnamiens séjournant illégalement en République de Corée après avoir participé à un forum sur l’investissement et le commerce organisé dans ce pays.



Le 23 septembre, les médias sud-coréens eurent rapporté que neuf membres d’une délégation de l’Assemblée nationale vietnamienne en visite de travail République de Corée s’étaient enfuis en décembre dernier.

Le secrétaire général de l'AN vietnamienne, Nguyen Hanh Phuc, a déclaré que, selon les premières informations, ces neuf personnes appartenaient à une délégation d’entreprises vietnamiennes participant à un forum sur l’investissement et le commerce en République de Corée, organisé par le ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement, l’ambassade du Vietnam en République de Corée et la Chambre de commerce et d'industrie de République de Corée.

Ils n'étaient pas membres de la délégation de l’AN vietnamienne, a souligné Nguyen Hanh Phuc.



Des visas ont été délivrés à ces personnes pour assister au forum, a-t-il indiqué, ajoutant que pour faciliter leur déplacement, elles avaient été autorisées à voyager sur le même vol que la délégation de l’AN vietnamienne.



Avant la rentrée de la délégation d’entreprises vietnamiennes, les organes compétents ont constaté que neuf de ses membres s'étaient enfuis et qu’ils séjournaient délibérément et illégalement en République de Corée.



À ce moment-là, le Bureau de l’AN vietnamien a envoyé des documents aux ministères de la Sécurité publique, du Plan et de l’Investissement et des Affaires étrangères, leur demandant de travailler avec l’ambassade du Vietnam en République de Corée et les organes compétents sud-coréens pour ramener au Vietnam toutes ces personnes.



Selon Nguyen Hanh Phuc, deux des neuf personnes ont été rapatriées, ajoutant que les agences vietnamiennes collaboraient avec la partie sud-coréenne pour trouver les sept autres afin de les ramener au Vietnam. -VNA