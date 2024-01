Nestlé Vietnam a décidé d'investir 100 millions de dollars supplémentaires dans son usine de Tri An, dans la province méridionale de Dong Nai. Photo : VNA

Hanoï, 9 janvier (VNA) - Nestlé Vietnam a décidé d'investir 100 millions de dollars supplémentaires dans son usine de Tri An, dans la province méridionale de Dong Nai, portant le capital d'investissement total dans l'usine à plus de 500 millions de dollars, selon son directeur général Binu Jacob.Binu Jacob a déclaré que l'investissement vise à doubler la capacité de transformation des produits de café de haute qualité dans l'usine, afin de répondre à la demande croissante de café et de faire du Vietnam un centre de production et d'approvisionnement en café de grande valeur pour le marché mondial.Les produits de café produits à l'usine de Tri An ont été exportés vers 29 pays à travers le monde. En outre, Nestlé est également le plus grand acheteur de café vietnamien, avec un total annuel d'achats au Vietnam atteignant 700 millions de dollars.Binu Jacob a déclaré que cet investissement supplémentaire témoigne de l'engagement d'investissement à long terme de Nestlé au Vietnam, ajoutant que la productivité de l'usine devrait doubler, répondant ainsi à la demande du marché intérieur et exploitant efficacement le potentiel d'exportation.La production durable de café est l'une des orientations importantes de Nestlé au Vietnam. En plus d'investir dans la technologie de production, l'usine de Tri An du groupe est pionnière en matière de développement durable grâce à l'utilisation d'énergie propre, d'énergie de la biomasse et à l'application de l'économie circulaire dans la gestion des déchets et la conservation des ressources en eau.Chaque année, l'usine Nestlé Tri An peut réduire plus de 14.000 tonnes d'émissions de CO2 lors de la transformation du café. De plus, 100 % du marc de café post-production est réutilisé comme matière première biomasse. Les eaux usées sont également traitées, recyclées et réutilisées dans la chaudière, permettant à l'usine d'économiser plus de 112.000 m3 d'eau par an.Pour améliorer la qualité des grains de café vietnamiens, l'entreprise a mis en œuvre depuis 2011 le plan NESCAFÉ dans la région des Hauts Plateaux du Centre, qui propose de bonnes solutions pour développer durablement l'industrie du café vietnamienne.Jusqu'à présent, le groupe Nestlé a investi près de 830 millions de dollars au Vietnam par l'intermédiaire de Nestlé Vietnam Co., Ltd, qui compte quatre usines et deux centres de distribution. Rien qu’à Dong Nai, l’entreprise exploite trois usines, parmi lesquelles Nestlé Tri An est l’une des plus grandes usines du groupe au Vietnam.- VNA