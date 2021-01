Des gardes-côtes vietnamiens au cours d'une patrouille mixte des pêches Vietnam-Chine dans la zone de pêche commune du golfe du Bac Bo. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le 7 janvier, le Vietnam et la Chine ont organisé en ligne le 14e cycle des négociations du groupe de travail sur la zone maritime à l'extérieur de l’embouchure du golfe du Bac Bô et le 11e cycle des négociations du groupe de travail sur la coopération maritime pour un développement commun entre le Vietnam et la Chine.



La délégation vietnamienne était conduite par Nguyen Dang Thang, haut officiel du Comité national des frontières relevant du ministère des Affaires étrangères. La délégation chinoise par Yang Renhuo, représentant pour les questions frontalières et maritimes au ministère chinois des Affaires étrangères.



Dans une atmosphère amicale, franche et constructive, les deux parties ont convenu, sur la base de la feuille de route convenue, de continuer de promouvoir les négociations sur la délimitation de la zone maritime à l’extérieur de l’embouchure du golfe du Bac Bo et la coopération pour un développement commun en Mer Orientale en vue des progrès, conformément au droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 dont les deux pays sont membres.



Les deux parties ont également souligné l’importance du respect rigoureux des conceptions communes des dirigeants des deux Partis et des deux pays sur un règlement satisfaisant de la question maritime et l’Accord sur les principes fondamentaux guidant la résolution de la question maritime Vietnam-Chine, ainsi que de la maîtrise des désaccords, de l’abstention de tout acte susceptible de compliquer la situation, d’aggraver les différends, du maintien de la paix et de la stabilité en mer.



Les deux parties ont convenu d’organiser le 15e cycle de négociations du groupe de travail sur la zone maritime à l'extérieur de l’embouchure du golfe du Bac Bô et le 12e cycle de négociations du groupe de travail sur la coopération maritime pour un développement commun entre le Vietnam et la Chine à un moment approprié qui sera négocié par la voie diplomatique. -VNA