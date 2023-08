Hanoï (VNA) - Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, à ce jour, le Vietnam a signé et mis en œuvre 19 accords de libre-échange (ALE). Leur mise en œuvre effective a contribué à stimuler la production et à améliorer le commerce extérieur du Vietnam qui a affiché un excédent commercial de 16,5 milliards de dollars sur les sept premiers mois de cette année.Cependant, sur la base des synthèses des avis de nombreuses entreprises, Nguyen Thi Thu Trang, directrice du Centre pour l'OMC et l'intégration (WTO Center), constate que de nombreux obstacles entravent encore l'accès des entreprises nation ale s aux incitations fiscales dans le cadre des ALE.Selon elle, tout d'abord, la compétitivité des entreprises est encore limitée. En outre, il manque d'informations précises sur les engagements, les modalités d'application et il existe des insuffisances dans la mise en œuvre des ALE de certaines agences gestionnaires étatiques et locales…Face à cette situation, Nguyen Thi Thu Trang a conseillé aux entreprises d’agir immédiatement pour rechercher des partenaires, d’étudier attentivement les engagements sur les préférences tarifaires, d’ajuster le processus de production pour répondre aux exigences en matière de règles d'origine…De son côté, To Ngoc Son, directeur adjoint du Département des marchés d’Asie-Afrique (relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce), a appelé les entreprises à renforcer le développement de leurs marques, la promotion de leurs produits, l’application des technologies dans la transformation, l’emballage et la conservation des produits. Il leur est également nécessaire d’étudier profondément les normes techniques et les autres barrières des marchés, d'élaborer des dossiers complets...-VNA