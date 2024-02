Hanoï (VNA) - Le 14 février, l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam (ANTV) du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a demandé au Service provincial du tourisme de Kien Giang (Sud) d'éclaircir des informations relatives à un groupe de touristes de Taïwan (Chine) voyageant à Phu Quoc.



L'ANTV a reçu des informations indiquant que le 9 février 2024, un voyagiste vietnamien avait accueilli un groupe de près de 300 touristes taïwanais participant à un programme de visite à Phu Quoc, province de Kien Giang. Cependant, cette entreprise avait demandé à ce groupe de payer un montant supplémentaire de 720 dollar par personne pour continuer à fournir des services de voyage.



Afin de garantir les droits des touristes et d'éviter de fausses informations sur cette affaire, entraînant des impacts négatifs sur l'image touristique du pays, l'ANTV a demandé au Service du tourisme de Kien Giang d'inspecter et de clarifier les informations concernées, de transmettre des informations officielles aux agences de médias et de faire rapport à l'ANTV dans les meilleurs délais.



L'ANTV a également demandé au Service du tourisme de Kien Giang de renforcer la gestion des voyagistes et de ses sites touristiques. -VNA