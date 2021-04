Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, lors de la conférence. Photo : VNA

S'exprimant à la conférence à faire le bilan des activiés du mandat 2016-2021 et à donner les orientations pour la prochaine période quinquennale 2021-2026 du Conseil, le leader du PCV a appelé à l'adoption d'un plan pour étudier les circonstances pratiques et les théorie, dans le but d'assurer l'efficacité du travail.Il a également exhorté à accélérer la coopération avec les ministères, les branches et les organes centraux, ainsi qu'avec les Comités provinciales du Parti et le contingent de personnel spécialisé dans les activités concernées, et à assurer un environnement propice à la collaboration de spécialistes et de chercheurs dans tous les secteurs, ainsi qu’à élargir les formes de débat afin d'accumuler des initiatives précieuses pour le travail du PCV et de l'Etat et pour le développement des peuples.De même, il a appelé à l'intensification de la lutte contre les points de vue incorrects, dénaturants et déformants des forces hostiles et à la protection du fondement idéologique, des directives du PCV et des politiques et lois de l'État.Il a préconisé que le Conseil Théorique continue d'améliorer son appareil pour répondre aux nouvelles demandes.A cette occasion, Vo Van Thuong, membre du Bureau Politique et permanent du Secrétariat du Comité Central du Parti, a remis le Titre de mérite du Premier ministre au Conseil pour ses réalisations dans l'établissement et l'amélioration des documents de le XIIIe Congrès national du PCV et leurs contributions à la construction et au développement national.- VNA