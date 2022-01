Photo d'illustration. Photo d'illustration.

Hanoï (VNA) - Le développement de l'industrie culturelle a suscité de grandes attentes pour le développement rapide et durable de nombreux pays, dont le Vietnam.

Cependant, des produits de l'industrie culturelle en provenance de l'étranger ont quelque peu submergé le marché culturel national. Ceci nécessite d’augmenter l'attractivité des produits de l'industrie culturelle au Vietnam, en créant des produits à haute valeur ajoutée et des avantages compétitifs.

Dans de nombreux pays, l'industrie culturelle est devenue un secteur économique de pointe, contribuant de manière significative au PIB ainsi qu'à la promotion de leur image. En Asie, la République de Corée a réussi à développer l'industrie culturelle avec la vague Hallyu (la popularité mondiale et l'augmentation de la culture sud-coréenne) qui a contribué à l'économie du pays. De même, les revenus annuels de l'industrie culturelle japonaise représentaient environ 7% des revenus totaux de l'économie et attiraient 5% de la main-d'œuvre nationale. En Europe, l'industrie culturelle contribue à environ 3% du PIB par an et emploie environ six millions de personnes.

L'industrie culturelle vietnamienne s'est efforcée de réduire l'écart avec les autres industries culturelles dans le monde. En diffusant et en mettant en œuvre la stratégie culturelle du Vietnam jusqu'en 2030, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyen Van Hung a souligné que le développement des industries culturelles vise à promouvoir le "soft power" de la culture vietnamienne et atteindre une contribution de 7% au PIB d'ici 2030.

Avec environ 100 millions d'habitants, le Vietnam est un marché potentiel pour l'industrie culturelle. Cependant, de nombreux produits ne sont pas uniques et n'ont pas une grande applicabilité, et demeurent ainsi peu appréciés des Vietnamiens.

Cela explique aussi en partie pourquoi, bien que les revenus des industries du cinéma, du tourisme et de la mode se soient améliorés, le marché culturel national continue d'être dominé par des produits importés.

Ces dernières années, les revenus des gens n'ont cessé d'augmenter, de sorte que leur demande en termes de divertissements s’est diversifiée. Ce n'est pas seulement une opportunité mais aussi un défi qui nécessite une augmentation de l'attractivité et de la diversification des produits de l'industrie culturelle nationale pour satisfaire les besoins des personnes de toutes les couches sociales. Ainsi, la consommation intérieure de produits industriels innovants "made in Vietnam" sera stimulée.

Pour ce faire, les agences concernées doivent évaluer correctement le potentiel de l'industrie culturelle et la considérer comme un secteur clé pour une percée dans les lignes directrices, les politiques et le couloir juridique ainsi que définir clairement les rôles et les responsabilités des secteurs concernés dans leur mise en œuvre.

En outre, il est crucial de disposer d'un mécanisme d'investissement financier, d'attraction de capitaux et de formation d'un environnement propice à la créativité culturelle, tout en faisant de la créativité un élément central de la création de produits de l'industrie culturelle à forte applicabilité et compétitivité.

L'investissement dans le développement des infrastructures scientifique et technologique devrait aussi être stimulé afin de créer un lien entre tradition et modernité dans l'industrie culturelle. Les managers devraient également se concentrer sur les stratégies de formation des ressources humaines et de promotion d’une empreinte personnelle dans leurs produits. -CPV/VNA