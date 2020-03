Une partie de la rue Truc Bach de Hanoi est bloquée depuis le le 6 mars (Photo: VNA)

Hanoi, 7 mars (VNA) - Le peuple ne doit pas s'inquiéter ni paniquer mais doit suivre sérieusement les directives émises par le ministère de la Santé et les autorités pour unir les forces dans la lutte contre l'épidémie de la maladie respiratoire aiguë causée par le SRAS-Cov-2 (COVID-19), a souligné le vice-ministre Nguyen Thanh Long lors d'une séance de travail le 7 mars.



La réunion urgente entre le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, qui est également à la tête du Comité de pilotage national sur la prévention et le contrôle du COVID-19, et des experts de la santé s'est tenue après que Hanoi a enregistré le 6 mars un premier cas d'infection.



M. Long a en outre déclaré que le peuple ne devrait se référer qu'aux informations sur le développement de l'épidémie provenant de sources officielles, en particulier le site Internet de son ministère, ajoutant qu'il devrait rester calme, uni et confiant pour vaincre l'épidémie.



Il a informé lors de la réunion que les cas suspects étaient désormais mis en quarantaine et que le quartier résidentiel de la patiente, 17e cas recensé dans le pays, était étroitement confiné et surveillé.



Les experts et responsables ont estimé que l'affaire de Hanoi s'inscrit dans un scénario élaboré plus tôt. Elle est similaire à celle de la commune de Son Loi, dans le district de Binh Xuyen de la province de Vinh Phuc, où des expériences ont été tirées, ont-ils souligné, concluant que pour l'instant les choses sont toujours sous contrôle. -VNA