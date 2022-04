Photo : internet

Nam Dinh (VNA) - Les matches de la poule B et un match en demi-finale du football masculin des 31es Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) auront lieu du 7 au 22 mai au stade de Thien Truong, à Nam Dinh (Nord). A savoir que la poule B comprend les équipes U23 de Thaïlande, de Malaisie, de Singapour, du Cambodge et du Laos.

Pour servir au mieux les SEA Games 31, la compagnie d’électricité de Nam Dinh a bien préparé des plans pour assurer l'approvisionnement en électricité pour le stade de Thien Truong et les lieux d’hébergement, d’entraînement et de restauration des sportifs, des responsables des sélections et des reporters vietnamiens comme étrangers…

Selon une décision du Comité populaire de la province de Nam Dinh, l'entrée pour les matches de football au stade de Thien Truong sera gratuite.

Les SEA Games 31, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", auront lieu en mai à Hanoï et 11 autres localités. Ils devront attirer 7.000 sportifs de 11 pays pour 40 disciplines.-VNA