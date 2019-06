Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La cérémonie d’annonce du classement des "50 entreprises les plus efficaces du Vietnam en 2018" a eu lieu jeudi 27 juin à Hô Chi Minh-Ville, en présence des principales sociétés cotées au marché boursier vietnamien telles que Vingroup, Vietjet, FPT, Vinamilk, Thê Gioi Di Dông (MWG) ou encore le Groupe de construction de Hoà Binh (HBC).

Cérémonie en l’honneur des "50 entreprises les plus efficaces du Vietnam en 2018", le 27 juin à Hô Chi Minh-Ville. Photo: Vietjet/CVN

Le classement "50 entreprises les plus efficaces du Vietnam en 2018" est organisé chaque année par le magazine Nhip Câu Dâu Tu (Passerelle de l’investissement) et la compagnie Thiên Viêt Securities, en consultation avec des experts en économie et en affaires de la Harvard Business School, référencés dans les classements mondiaux tels que Bloomberg Businessweek, Fortune et Forbes. Il met en évidence des sociétés performantes sur le marché boursier vietnamien.Au cours de la huitième année d’enquêtes et de classement, "Les 50 entreprises les plus efficaces du Vietnam en 2018" mesure les résultats des entreprises sur trois années consécutives, 2016, 2017 et 2018, sur la base du taux de croissance des revenus, de la rentabilité des capitaux propres (ROE en anglais) et du bénéfice par action (EPS).Selon les résultats annoncés lors de la cérémonie de remise des prix, le taux de croissance annuel composé (SR-CAGR) et la ROE de Vietjet sont respectivement de 39,24% et 59,7%. La capitalisation boursière atteint 2,68 milliards de dollards. Vietjet fait également partie des entreprises les plus capitalisées du marché boursier. Pour la troisième année consécutive depuis son inscription à la Bourse de Hô Chi Minh-Ville, Vietjet a été récompensé par un prix spécial pour les entreprises vietnamiennes. C’est une grande fierté du Vietnam sur la scène internationale.Vietjet est la première compagnie aérienne du Vietnam à opérer en tant que nouvelle génération, à bas coûts et avec des services diversifiés qui répondent aux demandes des clients. Avec des services de haute qualité, des classes de billets variées et des tarifs aériens raisonnables, Vietjet offre à ses passagers des expériences de vol sur de nouveaux appareils dotés de sièges confortables et de délicieux repas chauds servis par les équipages de cabine dévoués et amicaux.Des résultats encourageants