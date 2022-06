Photo: VNA

Bac Lieu (VNA) - La province méridionale de Bac Liêu bénéficie de conditions favorables au développement de la crevetticulture en alternance avec la riziculture. Les autorités locales cherchent à optimiser ce modèle économique pour à la fois s'adapter au changement climatique et améliorer les revenus des habitants locaux.

La province recense actuellement plus de 40.000 hectares appliquant le modèle "riz parfumé - crevettes propres".

En plus d'accélérer la mécanisation de l'agriculture, les autorités provinciales ont vulgarisé les bonnes pratiques agricoles et les normes de la culture biologique auprès des paysans locaux.

La province a fondé l’Alliance "riz parfumé - crevettes propres" qui regroupe 21 coopératives membres, couvre plus de 4.000 hectares et est dotée d'un capital social de trois milliards de dongs.

Photo: VNA

Lors d’un colloque organisé en février dernier à Bac Liêu par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en collaboration avec le Comité populaire provincial et le journal Tuôi Tre (Jeunesse), le directeur du Département de la pêche, Trân Dinh Luân, a déclaré que le modèle de rizicrevetticulture du Vietnam était très apprécié par l'Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et les pays de l'ASEAN.

"Ce modèle ne peut pas se faire partout. Par conséquent, chaque localité doit prendre en compte soigneusement les zones de culture de riz et d'élevage de crevettes. Il faudra trouver des mécanismes et politiques appropriés, élaborer des infrastructures, des liens et des applications scientifiques pour le développement durable", a-t-il souligné.

En 2021, le Vietnam a exporté 6,24 millions de tonnes de riz pour près de 3,29 milliards de dollars. Selon l’Association des vivres du Vietnam (VFA), en 2021, le prix à l’export du riz vietnamien a augmenté de 5,5% par rapport à 2020.

Sur la même période, la valeur des exportations nationales des crevettes est estimée à 3,9 milliards de dollars, en hausse de 4% sur un an.

Les États-Unis et l'Union européenne ont été parmi les plus importants importateurs de crevettes vietnamiennes, avec une croissance de 50% et 16% respectivement par rapport à l'année précédente. -VNA