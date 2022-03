Vue aérienne de Mui Trèo. Photo : DL/CVN

Hanoï (VNA) - Si Vinh Linh, dans la province de Quang Tri (Centre), attire les touristes par ses monuments historiques connus, le cap Trèo est l’endroit idéal pour une balade au grand air.Mui Trèo (cap Trèo) est situé dans la commune de Vinh Kim du district de Vinh Linh, à 40 km au nord du centre-ville de Dông Hà. Ce cap est connu pour sa magnifique vue sur mer paisible.Quang Tri n’est peut-être pas le premier choix sur la carte touristique du pays, mais si vous aimez cette terre héroïque, vous pourriez avoir envie d’aller l’explorer.La beauté sauvage de la naturePour vous rendre à Mui Trèo depuis la ville de Dông Hà, vous devez prendre la Nationale 1A jusqu’au pont Hiên Luong. Dirigez-vous ensuite vers la commune de Vinh Kim, puis demandez aux habitants locaux de vous indiquer la direction de Mui Trèo ! Pour s’y rendre, vous devez encore traverser une forêt.Mui Trèo s’avance dans la mer et est couvert par la forêt dense de Ru Bàu. Au fur et à mesure que vous la traversez, une vaste étendue d’eau limpide apparaît. Devant vos yeux, vous verrez un cap rocheux s’allonger sur plusieurs dizaines de mètres. Debout sur les rochers, regardant au loin, vous contemplerez une nature majestueuse, vous appelant à toujours plus d’humilité.À marée basse, à environ 300 m du cap Trèo, face à la mer, se trouve une plage jonchée de rochers aux formes fantaisistes et aux belles couleurs. Mui Trèo a non seulement un cap qui s’avance dans la mer, haut de plusieurs dizaines de mètres, mais aussi une belle plage s’étendant sur des kilomètres avec une eau turquoise et du sable blanc. Vous aimerez vous immerger dans cette eau cristalline.Aux alentours, vous avez la possibilité d’explorer plusieurs autres endroits, notamment le phare de Mui Lay dans la commune de Vinh Thanh, du même district. Il permet de guider les navires et bateaux de pêche pendant la nuit. Ce phare est aussi l’endroit idéal pour observer la majesté de la nature, les navires et oiseaux planant dans le ciel.À proximité, Mui Si possède aussi de nombreux rochers recouverts de mousses vertes donnant un aspect extrêmement sauvage au lieu. La gentillesse et l’hospitalité des pêcheurs rendront votre séjour encore plus mémorable. Mui Trèo est sûrement l’une des perles du Centre, à ne pas manquer. -CVN/VNA