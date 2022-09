Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère des Finances a déclaré le 6 septembre que Moody's Investors Service avait relevé le note des émetteurs à long terme du Vietnam de Ba3 Ba2 , perspective stable.Le ministère a déclaré que la mise à niveau Ba2 reflète l'évaluation de Moody's selon laquelle l'économie vietnamienne a des forces croissantes et une meilleure résilience aux chocs macroéconomiques externes, ce qui indique une amélioration de l'efficacité des politiques.Moody's s'attend à ce que l'économie vietnamienne continuera à bénéficier de la reconfiguration de la chaîne d'approvisionnement, de la diversification des exportations et de l’attraction des investissements dans le secteur manufacturier.La note reflète également un fondement budgétaire plus solide soutenue par des coûts d'emprunt maîtrisés, une approche conservatrice de la politique budgétaire et une amélioration de la liquidité des dettes.Au milieu des fluctuations de la situation du monde au cours de ces huit premiers mois, le Vietnam était le seul pays en Asie-Pacifique et l'un des quatre pays du monde à avoir vu sa note améliorée par Moody's depuis le début de cette année. - VNA