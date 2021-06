De janvier à mai, les exportations vietnamiennes de calmars et pieuvres ont augmenté de 13%. Photo: Internet

Hanoï (VNA) - De janvier à mai, les exportations vietnamiennes de calmars et pieuvres ont augmenté de 13% pour atteindre plus de 216 millions de dollars, selon l'Association des transformateurs et des exportateurs des produits aquatiques du Vietnam (Vasep).

Ce groupe de produits a représenté 20% du total de la valeur d’exportation des produits aquatiques du Vietnam ces 5 premiers mois.

La République de Corée demeure le plus grand débouché avec près de 41,2% de la valeur totale. Les 5 principaux marchés d'exportation, à l'exception du Japon, ont tous connu une croissance du chiffre d'affaires.

En particulier, en mai dernier, les exportations nationales de ces produits vers les Etats-Unis ont affiché une croissance exceptionnelle de 538% par rapport à mai 2020.

La vaccination anti-COVID-19 aux États-Unis et le plan de relance économique du gouvernement américain stimulent son économie nationale, conduisant à une hausse spectaculaire des commandes de nombreux produits vietnamiens.

En plus des céphalopodes, les importateurs américains ont fortement augmenté leurs achats d’autres produits aquatiques du Vietnam comme crevettes, pangasius, thon, crustacés. Une tendance haussière qui devrait se poursuivre ces prochains mois. - CPV/VNA.