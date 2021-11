La montagne Chông est une destination qui ravira tous les amoureux de la nature.

Quang Ninh (VNA) - Les roches entreposées au sommet de la montagne Chông, province septentrionale de Quang Ninh, deviennent populaires auprès des jeunes épris d’aventure. Édifice naturel fascinant, le site demande néanmoins à garder une certaine prudence.

La montagne Chông (chồng signifie objets empilés les uns sur les autres) est située entre le chef-lieu de Quang Yên et la sous-zone 91, commune de Bang Ca, district de Hoành Bô, province de Quang Ninh.

Avec un sommet culminant seulement à 450 m au-dessus du niveau de la mer, la montagne est surtout connue pour son sommet fait de dizaines de pierres naturelles empilées les unes sur les autres. Cet aspect fragile et précaire permet aux voyageurs de prendre des photos spectaculaires.

Un nouveau site touristique préservé

Chông est le nom donné à cette montagne par la population locale. Elle est aussi connue sous le nom de Mom luc lac (Falaise oscillante). Le sommet est la récompense d’une longue randonnée que nous vous conseillons de réaliser avec un guide car il est facile de se perdre en chemin.

Voici la route pour vous rendre au début de l’itinéraire : rendez-vous au centre du district de Hoành Bô, suivre ensuite la Nationale 279 sur environ 19 km jusqu’à Khe Liêu, commune de Bang Ca. Au lac Yên Lâp, vous louerez un bateau pour vous rendre dans la commune de Dai Yên, district de Hoành Bô.

Le lac Yên Lâp est connu comme un "Ha Long en miniature". Naviguer sur ce lac bleu entouré de pinèdes est un moment de plaisir avant d’attaquer la montée vers le sommet.

Ne vous attendez pas à trouver sur place des hôtels ou des restaurants, la montagne Chông et ses environs sont une nouvelle destination touristique qui n’a pas encore été exploitée. Par conséquent, si vous voulez y passer plusieurs jours, il vous faudra amener avec vous des affaires de camping et de la nourriture.

Photos panoramiques impressionnantes

Pour les personnes qui se rendent sur le site, le sommet de la montagne Chông est le clou du spectacle, le moment tant attendu que tout le monde a vu en photo avant de commencer l’expédition. Et en effet, ce sommet a de quoi étonner : il est constitué de roches empilées comme si la nature avait joué à un gigantesque jeu d’enfants.

La structure apparaît précaire et pourrait l’être effectivement, voilà pourquoi nous vous déconseillons son ascension, même si nous comprenons que l’aventure est tentante ! Si vous vous y essayez, faites attention à vous tenir bien fermement aux roches et à ne pas vous pencher trop dans le vide. Là-haut, vous pourrez prendre des photos panoramiques impressionnantes du lac et de ses environs. La montagne Chông est associée à des légendes et à des lieux tels que Khe Mung, Khe Liêu et c’est aussi la montagne sacrée de l’ethnie Dao Thanh Y vivant dans la commune de Bang Ca.

Comme à chaque site d’importance au Vietnam, une ou plusieurs légendes y sont attachées. Voici celle de la montagne Chông. Il était une fois un général céleste qui traversa cette région avec son armée. En route pendant très longtemps, ils ne purent trouver d’eau potable sur le chemin. Ils furent heureux de trouver le lac qui n’était alors pas aussi grand qu’aujourd’hui.

Afin de l’agrandir, le général creusa profondément un ravin pour donner aux soldats suffisamment d’eau à boire. C’est ainsi que l’eau de source jaillit et trempa complètement le général. Il défit son armure, essora sa chemise et trouva un endroit pour la faire sécher. Il prit ensuite un poteau qu’il voulut mettre entre les deux sommets des montagnes Dai et Chông. Mais parce que la montagne Chông était plus basse que celle Dai, il ramassa plusieurs rochers et les mit au sommet de la première pour égaliser les deux côtés et accrocher le poteau qui servit à sécher ses vêtements.

Les habitants locaux appelèrent Khe Mung le ravin et Chông la montagne où il fit construire le poteau pour faire sécher ses vêtements. Encore peu connue dans la province de Quang Ninh, la montagne Chông est une belle destination pour celles et ceux aimant la nature et l’aventure. Mais, une nouvelle fois, attention à bien assurer votre sécurité au sommet. –CVN/VNA