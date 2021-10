Des supporters de l'équipe nationale de football du Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Comité populaire de Hanoï a accepté le 21 octobre un plan permettant au stade national de My Dinh d'accueillir des supporters pour assister aux deux prochains matchs de l'équipe nationale de football du Vietnam, contre le Japon et l'Arabie saoudite, prévus respectivement les 11 et 16 novembre, dans le cadre du dernier tour des éliminatoires asiatiques de la Coupe du Monde 2022 de la FIFA.

L'approbation a été envoyée par le Comité populaire de Hanoï au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. Ainsi, environ 12.000 personnes, soit 30% de la capacité de plus de 40.000 personnes du stade, seront autorisées à entrer sur le terrain à chaque match.

Les spectateurs devront être complètement vaccinés contre le COVID-19, ou présenter des certificats de récupération du COVID-19 de moins de six mois ou des résultats de test négatifs au virus par RT-PCR dans les 72 heures avant le match. Ils seront également tenus de se conformer strictement au message 5K du ministère de la Santé (Khẩu trang: masque; Khử khuẩn: désinfection; Khoảng cách: distanciation physique; Không tập trung: pas de rassemblement; Khai báo y tế: déclaration médicale).

Avec cette décision, l'équipe nationale bénéficiera d'un soutien important de la part de ses fans. Lors du dernier match organisé au stade national de My Dinh, le Onze vietnamien avait joué contre l'Australie à huis clos, ce qui était défavorable à l'équipe. -VNA