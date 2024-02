Photo: tuoitre.vn

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Selon le classement de l'industrie de la Fintech (technologie financière) en 2023 réalisé par Reputa, récemment dévoilé, MoMo est l'entreprise de paiement électronique la plus populaire sur les réseaux sociaux au Vietnam, avec un score total de près de 140, soit près de 2,5 fois supérieur à l'unité classée deuxième.

C'est la deuxième année consécutive que MoMo occupe la première place de ce classement.

Le classement de la Fintech 2023 fournit une image complète en matière de données, montrant les tendances du marché, l'intérêt des utilisateurs pour la technologie financière. Au cours de l'année écoulée, le système Reputa a enregistré un total de plus de 700 000 discussions sur le domaine de la Fintech sur les réseaux sociaux. Le nombre de discussions sur la Fintech a notamment culminé en octobre avec plus de 69 000.

Le groupe d'utilisateurs qui discutent le plus de l'industrie de la Fintech est âgé de 25 à 34 ans et de 35 à 44 ans, soit 83%. C'est un groupe d’âge adulte qui travaille, dispose d’un revenu et s’intéresse aux tendances en matière de finances personnelles et de finance numérique.



Le Top 5 des sociétés de paiement électronique les plus populaires sur les réseaux sociaux comprend Momo, VTC Pay, VNPay, ZaloPay, Viettel Money.

Parallèlement, le Top 5 des banques numériques en termes de popularité sur les réseaux sociaux comprend Vietcombank, Timo, MB, Techcombank et Vietinbank. -VNA