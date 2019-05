Des enfants des minorités ethniques. Photo d'illustration : Internet

Hanoï (VNA) - Ayant pour thème “Œuvrer ensemble en faveur des enfants démunis et des enfants issus des ethnies minoritaires”, le Mois d'action pour les enfants 2019 débutera le 1 juin prochain dans la province de Lam Dong (Hauts Plateaux du Centre).

Pendant ce mois, de nombreuses activités significatives seront organisées visant à transmettre des messages tels que: Œuvrer ensemble en faveur des enfants démunis et des enfants issus des ethnies minoritaires; Ne laisse aucun enfant en arrière; Créer des opportunités égales de développement pour tous les enfants; Écouter les enfants avec le cœur;...

Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales a ordonné aux comités populaires des villes et provinces relevant du ressort central de guider les services provinciaux et les comités populaires des districts et des communes dans la réalisation des activités. -VNA