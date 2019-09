Photo d'illustration : http://baovanhoa.vn



Hanoï (VNA) – La compagnie aérienne Vietjet Air a annoncé le 22 septembre que des vols au départ de Busan seraient annulés en raison de la tempête Tapah qui sévit actuellement en République de Corée.

Concrètement, les vols VJ98 entre Busan – Hanoï et VJ991 entre Busan – Nha Trang, avec des départs prévus à 8h00 et 6h05 (heure locale) dimanche, seront annulés. Les passagers affectés recevront des assistances et pourront être transférés sur d’autres vols dès que les conditions météo le permettront.

Vietjet Air a recommandé à ses passagers de suivre les informations sur son site web à l’adresse www.vietjetaircom.

Un jour avant, la compagnie nationale Vietnam Airlines avait dû faire décoller 30 minutes plus tôt deux vols depuis Hanoï et Ho Chi Minh-Ville à destination de Busan, en raison de la tempête Tapah. -VNA