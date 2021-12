Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Après deux ans de travaux, le flagship (magasin phare ou magasin amiral) du créateur Công Tri a été inauguré le 18 décembre dans la rue Dông Khoi, l’artère la plus animée de Hô Chi Minh-Ville. Il s’agit de la boutique emblématique de la marque Công Tri, considérée comme la façade de son image, de ses valeurs et de sa notoriété.

Le magasin amiral du créateur Công Tri se situe aux Nos132-134 rue Dông Khoi, à Hô Chi Minh-Ville.



Pour marquer l'inauguration de son flagship, Công Tri, nommé "le frère aîné de la mode vietnamienne", a lancé un défilé de sa toute nouvelle collection Printemps-été dans sa nouvelle boutique dans la soirée du 18 décembre. Il a réussi à attirer tous les regards, souhaitant mettre plein feu sur son magasin amiral. Le lancement de la boutique a été célébré avec grande attention.



Le créateur a été entouré de ses proches ainsi que des noms les plus influents de la mode, faisant de cette ouverture un événement marquant. Ce dernier a réuni les mannequins célèbres Thanh Hang, Hà Anh, Minh Tu, les chanteurs Toc Tiên, Dông Nhi, Hoàng Thùy Linh, Hiên Hô, les têtes couronnées Hà Kiêu Anh, Giang My, H'Hen Niê, Khanh Vân, Trân Tiêu Vy, Thu Hoài et bon nombre de stylistes collègues tels que Kelbin Lei, Hoàng Ku…



Les invités ont par ailleurs choisi de porter des créations de Công Tri pour monter sur le tapis rouge.



À travers ses nouvelles créations, le styliste veut apporter un message positif à la première saison de mode de l’année 2022, dans le contexte du COVID-19. "Je tiens à remercier au mieux mon équipe qui a travaillé jour et nuit avec moi pour inaugurer ce flagship, ainsi que les amis qui m'entourent aujourd’hui. J’espère que tout le monde restera en sécurité pendant cette période épidémique", a-t-il partagé.



Avec ce flagship, le créateur espère continuer de mettre en valeur les produits de sa marque ainsi que son image. -CVN/VNA