Hai Phong (VNA) - "Innovation, création, développement, percée dans la dynamique région du Nord" est le thème du Forum économique et financier 2023 organisé récemment par le journal Vietnam Financial Times en collaboration avec la filiale de la Chambre du commerce et de l'industrie du Vietnam dans la ville portuaire de Hai Phong (Nord).

Lors du Forum économique et financier 2023. Photo : VNA

Le forum visait à présenter les grandes orientations et options, échanger et accueillir les avis des investisseurs, experts et scientifiques pour contribuer à la construction et à l'amélioration du dispositif, surtout mobiliser des ressources pour aider la région Nord à continuer d'innover, de créer et de percer.



Le Dr. Pham Thu Phong, rédacteur en chef du Vietnam Financial Times, a souligné que la Région économique clé du Nord avec trois noyaux, à savoir la ville de Hanoï, la ville de Hai Phong et la province de Quang Ninh, est une région stratégique particulièrement importante en termes de politique, d'économie, de société, de défense et de sécurité. En valorisant les potentiels et les avantages, au fil des années, les provinces et les villes de la Région économique clé du Nord ont mis en œuvre de nombreuses mesures pour améliorer l'environnement d'investissement des entreprises, mobiliser de manière diversifiée et utiliser efficacement le capital d'investissement pour le développement.

Photo : VNA



Grâce à quoi, la compétitivité de la région a augmenté de plus en plus, sa structure économique se développe selon une direction positive ; l'attraction des investissements étrangers a fortement augmenté ; le taux de croissance moyen du PIBR est de 9,08 %/an, le plus élevé parmi les principales régions économiques. Les recettes budgétaires de l'État ont toutes atteint et même dépassé les estimations. Depuis 2017, les sept localités de la région ont un taux de régulation budgétaire central, apportant une grande contribution aux recettes budgétaires du pays. Hanoi, Hai Phong et Quang Ninh figurent toujours dans le groupe des 5 provinces et villes avec les plus gros revenus du pays.



Le vice-président du comité populaire de Hai Phong, Nguyen Duc Tho, a déclaré que la permanence du Comité du Parti de sa ville avait signé des programmes de coopération et de développement intégral les permanences du Comité du Parti de Hanoi et du Comité provincial du Parti de Quang Ninh et les localités de la région pour créer conjointement des développements révolutionnaires, apportant une contribution importante au développement de la région Nord.



Avec l'attention du gouvernement, le système d'infrastructures de transport interrégional a été fortement investi dans une direction synchrone et moderne, contribuant à l'exploitation efficace du corridor économique Lao Cai - Hanoï - Hai Phong - Quang Ninh, de l’autoroute Hanoï - Hai Phong - Quang Ninh, reliée avec l'autoroute Lao Cai - Hanoï pour devenir la plus longue autoroute du Vietnam, créant une importante ceinture commerciale entre les localités et les provinces de la Chine et d’autres pays. Il s'agit d'un lien important dans l'amélioration des infrastructures de transport pour créer des liens régionaux solides.



Lors du forum, des participants ont déclaré que malgré de nombreux résultats impressionnants, la Région économique clé du Nord fait face à de nombreux défis tels que le manque de grands projets dans les hautes technologies, de soustraitance industrielle, de services de haute qualité. Sa capacité d'innovation et la compétitivité de ses localités ne sont pas égales, les liens entre celles-ci ne sont pas substantiels.



Afin de promouvoir le potentiel et les avantages de chaque région et de l'ensemble du pays, en plus des orientations et politiques générales de développement pour l'ensemble du pays, il est nécessaire de disposer de mécanismes et de politiques de développement spécifiques, appropriées et adaptées à chacune d'entre elles. - VNA