Pavillon national du Vietnam au salon Las Vegas Market 2019. Photo: XTTM/CVN

Hanoi (VNA) - Le pavillon national du Vietnam a été élu "Magnifique stand" (lauréat du prix du meilleur stand) à la foire-exposition des meubles intérieurs et extérieurs Las Vegas Market 2019, qui se tient du 28 juillet au 1er août.



Pour mettre en œuvre le programme national de promotion du commerce en 2019, le Département de la promotion du commerce - ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce - a coopéré avec les agences concernées en vue d'organiser une délégation commerciale du Vietnam pour participer au salon Las Vegas Market 2019, qui se déroule du 28 juillet au 1er août, à Las Vegas (Nevada, États-Unis). L’objectif est de promouvoir et développer l’exportation de produits en bois vietnamien vers le marché américain.



Il s’agit aux États-Unis de l’une des foires les plus importantes et les plus prestigieuses du secteur de l’ameublement et de la décoration intérieure et extérieure, avec une surface d’exposition de près de 500.000 m2.



À cette édition 2019, l’événement a attiré plus de 4.300 exposants dans des salons d’exposition réguliers et près de 600 exposants dans des stands réservés aux entreprises y participant pour la première fois.



Le pavillon national vietnamien s'étendait sur près de 300 m², avec la participation de 15 entreprises expérimentées dans la fabrication et l’exportation de meubles en bois, de produits artisanaux et de céramiques. Un espace à la fois simple et moderne, combinant harmonieusement les produits des entreprises dans un tout unifié.



Ce pavillon du Vietnam a été élu par le comité d’organisation comme l’un des 11 plus beaux stands (le prix “Best Booth Award Winner”).



La participation à cette foire annuelle, avec le soutien financier du ministère de l'Industrie et du Commerce dans le cadre du programme national de promotion du commerce, lancé en 2004, contribuera à la croissance des exportations du secteur et à renforcer la présence des produits en bois vietnamiens sur le sol américain.



Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, le chiffre d'affaires des exportations de meubles sur le marché américain en 2018 a atteint 3,6 milliards d’USD, soit 43% du total. Le Vietnam est le deuxième exportateur de produits en bois aux États-Unis (après la Chine) et le sixième exportateur mondial de produits en bois. -CVN/VNA