Hanoi (VNA) – Dans le cadre du projet de développement des moyens de paiement sans argent liquide, période 2021-2025 du gouvernement, et d’un nouvel arrêté du gouvernement sur le paiement sans argent liquide, depuis fin 2021, les trois opérateurs de téléphonie mobile vietnamiens que sont VNPT, Viettel et Mobifone, ont mis en service leur application appelée Mobile Money. Cette solution financière s’avère sûre, pratique et prometteuse.

Mobile Money est une solution de paiement virtuel sûre et pratique. Photo: VOV



Mobile Money permet d’envoyer et de recevoir de l’argent, de payer les achats et les services par un téléphone portable sans passer par une tierce partie. Cette application mobile est connectée au numéro de téléphone portable de l’utilisateur. À noter que Mobile Money est beaucoup plus simple à utiliser que les porte-monnaie électroniques. Si ces derniers nécessitent de se connecter obligatoirement à un compte bancaire pour effectuer des virements, Mobile Money est directement alimenté par le crédit du téléphone. D’ailleurs, un téléphone portable classique est suffisant pour utiliser Mobile Money, alors que les porte-monnaie électroniques sont nécessairement installés sur des smartphones.

Nguyên Hai Duong, une fleuriste dans l’arrondissement Hà Dông, à Hanoï, est très contente de l’accessibilité des services de Mobile Money. «Lorsque Mobile Money n’existait pas encore, beaucoup de mes clients avaient des problèmes de paiement virtuel. Mais aujourd’hui, il suffit de faire une simple manip sur un téléphone portable classique pour effectuer le transfert. C’est vraiment très pratique», a-t-elle expliqué.

Mobile Money est accessible à un grand nombre d’utilisateurs, y compris des personnes âgées et des habitants des régions rurales et isolées, parce qu’il fonctionne sans avoir besoin d’un compte bancaire dont l’ouverture s’avère plus compliquée dans ces milieux, selon la Banque d’État du Vietnam (BEV). Cette application est conçue pour un usage quotidien, par exemple: payer dans les magasins de proximité, les petits restaurants de rue ou encore les kiosques à journaux, ce qui permet de transiter vers une économie numérique sans argent liquide, a indiqué Pham Tiên Dung, gouverneur adjoint de la BEV. «Avec un fichier client de plus en plus grand et varié, cette solution de paiement sans argent liquide s’avère très prometteuse. J’espère que notre écosystème numérique sera agrandi et diversifié, permettant aux utilisateurs de Mobile Money de profiter de nouveaux services», a-t-il précisé.

Accessible, Mobile Money est également sécurisé, car l’identité de chaque utilisateur est vérifiée via le numéro de téléphone, afin de prévenir toute fraude, ont affirmé les opérateurs de téléphonie mobile.

Selon Ngân Diên Hy, directeur général adjoint du groupe VNPT, son service Mobile Money intègre des technologies d’identification électronique avancées, telles que eKYC, l’Intelligence artificielle, les mégadonnées, l’apprentissage automatique, le code QR, la communication en champ proche NFC ou encore les ondes sonores. Les comptes de Mobile Money sont gérés par des infrastructures informatiques confidentielles et répondant aux normes de sécurité internationales, dont PCI-DSS. L’argent dans les comptes de Mobile Money est géré de même manière que celui des comptes bancaires par la BEV. «S’agissant de la gestion des risques, VNPT applique des procédés et des outils de contrôle les plus rigoureux permettant de sécuriser toutes les transactions de nos clients via Mobile Money», a ajouté Ngân Diên Hy.

Selon les prévisions, la taille du service Mobile Money mondial pourrait atteindre 12 milliards de dollars en 2024 et représenterait 0,5% du PIB. Au Vietnam, à la fin 2021, alors que 60 millions d’habitants, soit 69% de la population vietnamienne, ne disposaient pas de compte bancaire, environ 130 millions d’abonnements de téléphonie mobile étaient actifs et le taux de couverture du réseau atteignait 99,8% de la population. Compte tenu de cette différence, le service Mobile Money est prometteur au Vietnam et devrait être mis en place de manière officielle. – VOV/VNA