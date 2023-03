Miss Monde Vietnam 2019 Luong Thuy Linh soutient l'initiative de l'UNICEF pour promouvoir l’alimentation plus saine. Photo: VNA Bangkok (VNA) - Miss Monde (Miss World) Vietnam 2019 Luong Thuy Linh a rejoint une campagne en réponse à l'initiative "Fix My Food" du Fonds des Nations Unies pour l’enfance ( UNICEF ) visant à promouvoir l’ environnement alimentaire s plus sain pour les enfants dans la région d’Asie de l'Est et du Pacifique.

Selon l'UNICEF, les systèmes alimentaires en Asie de l'Est et dans le Pacifique, connus pour leur culture alimentaire diversifiée et dynamique, évoluent rapidement.

Les régimes traditionnels d'aliments frais et sains sont remplacés par une consommation croissante de « malbouffe » hautement transformée et de boissons pleines de sucre, de sel et de graisses malsaines.

Compte tenu de cela, l'UNICEF a travaillé en étroite collaboration avec les gouvernements et les partenaires pour donner des politiques et des lois visant à freiner l'augmentation de la commercialisation d'aliments et de boissons malsains.

Pour promouvoir davantage la nécessité d'avoir un environnement alimentaire plus sain, l'UNICEF soutient la campagne « Fix My Food » menée par des jeunes pour sensibiliser à la nécessité de créer des environnements alimentaires plus sains en Chine, au Cambodge, dans les États fédérés de Micronésie, aux Fidji, en Mongolie, dans les îles Salomon, au Timor-Lesté et au Vietnam.

Des jeunes ainsi que des célébrités et des influenceurs de ces huit pays ont participé fin février dernier à un colloque intitulé « Fix My Food » de deux jours à Bangkok pour réfléchir à des idées et identifier des partenaires potentiels pour aider à déployer cette campagne dans leurs pays.



Avec les jeunes menant la campagne "Fix My Food" et le soutien de célébrités et d'influenceurs, l'UNICEF espère sensibiliser à l'impact de l'évolution de l'environnement alimentaire sur la vie des filles et des garçons. - VNA