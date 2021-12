Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La SARL des services écologiques VinBus, branche des services de transport du conglomérat Vingroup, a lancé la première flotte de bus électriques intelligents du Vietnam à Hanoï le 2 décembre.

Les Green Bus de VinBus sont un modèle de bus électrique intelligent, qui utilise une énergie verte et respectueux de l'environnement. Ce véhicule électrique a une capacité de batterie de 281 kWh, capable de parcourir jusqu'à 220 - 260 km. Les bus peuvent être rapidement complètement chargés après seulement 2 heures à une station de charge rapide de 150 kW avec la technologie de charge de pointe au monde.

Tous les bus de VinBus seront gérés et exploités intelligemment grâce à une surveillance, une charge, une inspection de sécurité, une maintenance, une réparation et un nettoyage automatique centralisés dans des stations de dépôt scientifiquement organisées selon les lignes principales de VinBus.

Du 2 au 20 décembre, trois lignes de bus doivent être lancées, avec un total de 48 véhicules. La première (E03) reliant la zone urbaine de Vinhomes Ocean Park à My Dinh est mise en service le 2 décembre. La ligne E05 (Long Bien – Cau Giay - Vinhomes Smart City) sera lancée huit jours plus tard, et la troisième E01 reliant l'agglomération Vinhomes Ocean Park à la station d’autobus de My Dinh, le 20 décembre. -VNA