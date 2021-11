Photo : https://nhandan.vn/

Ben Tre (VNA) - La centrale éolienne V1-3 de Ben Tre, la première du genre dans la province de Ben Tre, a été mise en service le 28 novembre.

La construction de cette centrale éolienne à 7 turbines a commencé en avril 2020 avec un investissement total de 1.500 milliards de dongs (plus de 66,1 millions de dollars). Il a une capacité de 30MW et devrait générer une production moyenne de plus de 90 millions de kWh/an.

Selon le président du Comité populaire provincial de Ben Tre, Tran Ngoc Tam, la mise en service de la centrale éolienne Ben Tre V1-3 contribue à concrétiser l'objectif de développement économique maritime de la province, dont le développement d'énergies propres, contribuant ainsi à promouvoir son développement socio-économique.

Dans les années à venir, 17 autres projets éoliens continueront d'être déployés avec une capacité totale de plus de 914 MW à Ben Tre. De plus, cette localité souhaite ajouter à la planification de 26 projets, d'une capacité totale de 6.400 MW. D'ici 2025, Ben Tre générera une puissance moyenne de plus de 4,5 milliards de kWh/an avec un chiffre d'affaires de plus de 10.000 milliards de dongs par an. -VNA