Une station de mesure pluviométrique automatique. Photo: nongnghiep.vn

Hanoi (VNA) – Une station de mesure pluviométrique automatique a été mise en place dans le district insulaire de Truong Sa, province de Khanh Hoa au Centre par le Département général de météorologie et d'hydrologie, en coordination avec le Fonds communautaire pour la prévention des catastrophes et la société par actions de conseil et de développement technique des ressources en eau.

Il s’agit d’un équipement technologique fabriqué la société par actions de conseil et de développement technique des ressources en eau, qui s’est vu décerner en 2019 le prix de l’innovation scientifique et technologique du Vietnam VIFOTECH.

Les informations de la station aideront le secteur de météorologie et d'hydrologie à disposer de données de référence et à les stocker dans son réseau d'information spécialisé pour servir en tant que données d'entrée, aideront aussi les prévisionnistes à disposer de plus d'informations, de données actuelles et passées pour bulletin de prévision, alerte aux catastrophes…

A ce jour, le secteur compte 861 stations pluviométriques automatiques et ce chiffre sera porté à 1.000 cette année. -VNA