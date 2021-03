Hanoï (VNA) - Le Premier ministre vient de donner le feu vert à la mise en fonctionnement à titre expérimental du service Mobile – Money.

Ce service permet d’utiliser les comptes de télécommunication dans le paiement des marchandises et des services de valeur peu importante.



La mise en fonctionnement de ce service donne un coup de pouce au développement du paiement n’utilisant pas d’argent liquide et facilite l’accès aux services commerciaux en ligne pour les habitants des régions rurales, montagneuses, maritimes et insulaires. -VOV/VNA